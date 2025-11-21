Kalandregénybe illő eltűnés: nem hiszed el, hol bukkant fel a Nagykőrösről eltűnt nyugdíjas
A férfinek Nagykőrösön veszett nyoma, Győrben került elő. Az eltűnt nyugdíjas, kalandos úton jutott el a távol eső településre.
Döbbenetes, szinte már kalandregénybe illő módon veszett nyoma, majd került meg egy 66 éves férfi Nagykőrösről. A nyugdíjas november 19-én, a délelőtti órákban ment el otthonról, majd nyomtalanul eltűnt. Aggódó családja először megpróbálta maga felkutatni az eltűnt férfit, azonban nem jártak sikerrel, ezért riadóztatták a rendőrséget is. Az eset szerencsés véget ért, a férfit végül épségben megtalálták - méghozzá igencsak megdöbbentő helyen.
Bécsig akart stoppolni az eltűnt nyugdíjas
A bejelentés után a zsaruk azonnal felkeresték az egyik kutató-mentő csapatot, a Hírös Rescue Team Speciális Mentő Egyesületet, akik azonnal akcióba lépett.
Megkeresést kaptunk a Pest Vármegyei Rendőrkapitányságtól, miszerint délelőtt, a kora délután Sz. L. 66 éves nagykőrösi lakos, otthonából ismeretlen helyre távozott, a család is próbálta keresni, de 13-14 órakor jelentik a hatóságnak
- magyarázta bejegyzésében a Hírös Rescue Team. A csapat speciális keresőkutyákkal, hőkamerával és drónokkal iramodott a férfi nyomába. A kutatás versenyfutás volt az idővel: mivel az éjszaka hideg volt, a férfi pedig többszörösen veszélyeztett, szinte minden perc számított:
Bár Pest Vármegye és nem egyesületünk az illetékes, de a helyszíntől mi voltunk a legközelebb és a hideg időjárásra és az eltűnt állapotara tekintettel - inzulinos cukorbeteg és nehezen mozog járókerettel - a nagykőrösi kapitányság párhuzamosan riasztotta egyesületünket és a Pest Vármegyei Kutató-Mentő szolgálatot
- mesélték.
A két csapat így egymás mellett keresett és kutatott, együttesen pedig már több hektérnyi területet is átfésültek, amikor megcsörrent a telefonjuk. Kiderült, hogy a rendőrség örömhír miatt hívta őket: az idős férfi ugyanis megtalálták - méghozzá nem máshol, mint egy Nagykőröstől közel 2 és fél órányi távolságban lévő győri benzinkúton, az M1-es autópálya mentén. Kiderült, hogy a férfi valószínűleg autóstoppal jutott el a célállomásra.
18:30 körül kaptuk a hírt a rendőrségtől, miszerint Győr közelében, az M1-es autópálya melletti benzinkúton találták meg az idős bácsit, feltehetően autó stoppal jutott odáig
- magyarázta a kutatócsoport.
Lapunk úgy tudja, hogy a kétségkívül nem mindennapi, de életveszélyes kalandot végül ép bőrrel megúszta a férfi, a zsaruk ugyanis sértetlenül találták meg. Információink szerint nem kizárt, hogy az autósok vezettek a nyomára, a nagykőrösi nyugdíjassal ugyanis többen is találkoztak: a késő délelőtti és a kora délutáni órákban a pálya környékén keresett magának fuvart az autósok között, akikkel közölte, hogy Bécsbe szeretne menni.
Bár úti célját végül nem érte el, nagyon messzire eljutott. Csupán a szerencsén és a keresők munkáján múlott, hogy nem lett nagyobb baj.
