Kalandregénybe illő eltűnés: nem hiszed el, hol bukkant fel a Nagykőrösről eltűnt nyugdíjas

A férfinek Nagykőrösön veszett nyoma, Győrben került elő. Az eltűnt nyugdíjas, kalandos úton jutott el a távol eső településre.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.21.
eltűnt Nagykőrös stoppos nyugdíjas csoda

Döbbenetes, szinte már kalandregénybe illő módon veszett nyoma, majd került meg egy 66 éves férfi Nagykőrösről. A nyugdíjas november 19-én, a délelőtti órákban ment el otthonról, majd nyomtalanul eltűnt. Aggódó családja először megpróbálta maga felkutatni az eltűnt férfit, azonban nem jártak sikerrel, ezért riadóztatták a rendőrséget is. Az eset szerencsés véget ért, a férfit végül épségben megtalálták - méghozzá igencsak megdöbbentő helyen. 

Az eltűnt nyugdíjasnak Nagykőrösön veszett nyoma, Győrben tűnt fel. Stoppal akart Bécsbe jutni
Az eltűnt nyugdíjasnak Nagykőrösön veszett nyoma, végül Győrben tűnt fel, vélhetően Bécsbe akart kijutni    Fotó: Hírös Rescue Team Speciális Mentő Egyesület

Bécsig akart stoppolni az eltűnt nyugdíjas

A bejelentés után a zsaruk azonnal felkeresték az egyik kutató-mentő csapatot, a Hírös Rescue Team Speciális Mentő Egyesületet, akik azonnal akcióba lépett. 

Megkeresést kaptunk a Pest Vármegyei Rendőrkapitányságtól, miszerint délelőtt, a kora délután Sz. L. 66 éves nagykőrösi lakos, otthonából ismeretlen helyre távozott, a család is próbálta keresni, de 13-14 órakor jelentik a hatóságnak

 - magyarázta bejegyzésében a Hírös Rescue Team. A csapat speciális keresőkutyákkal, hőkamerával és drónokkal iramodott a férfi nyomába. A kutatás versenyfutás volt az idővel: mivel az éjszaka hideg volt, a férfi pedig többszörösen veszélyeztett, szinte minden perc számított: 

Bár Pest Vármegye és nem egyesületünk az illetékes, de a helyszíntől mi voltunk a legközelebb és a hideg időjárásra és az eltűnt állapotara tekintettel - inzulinos cukorbeteg és nehezen mozog járókerettel - a nagykőrösi kapitányság párhuzamosan riasztotta egyesületünket és a Pest Vármegyei Kutató-Mentő szolgálatot 

- mesélték.

A csapatok órákon keresztül keresték a férfit. Az M1-es autópályán egy benzinkúton ücsörgött eközben    Fotó: Hírös Rescue Team Speciális Mentő Egyesület

A két csapat így egymás mellett keresett és kutatott, együttesen pedig már több hektérnyi területet is átfésültek, amikor megcsörrent a telefonjuk. Kiderült, hogy a rendőrség örömhír miatt hívta őket: az idős férfi ugyanis megtalálták - méghozzá nem máshol, mint egy Nagykőröstől közel 2 és fél órányi távolságban lévő győri benzinkúton, az M1-es autópálya mentén. Kiderült, hogy a férfi valószínűleg autóstoppal jutott el a célállomásra.

18:30 körül kaptuk a hírt a rendőrségtől, miszerint Győr közelében, az M1-es autópálya melletti benzinkúton találták meg az idős bácsit, feltehetően autó stoppal jutott odáig 

- magyarázta a kutatócsoport. 

Lapunk úgy tudja, hogy a kétségkívül nem mindennapi, de életveszélyes kalandot végül ép bőrrel megúszta a férfi, a zsaruk ugyanis sértetlenül találták meg. Információink szerint nem kizárt, hogy az autósok vezettek a nyomára, a nagykőrösi nyugdíjassal ugyanis többen is találkoztak: a késő délelőtti és a kora délutáni órákban a pálya környékén keresett magának fuvart az autósok között, akikkel közölte, hogy Bécsbe szeretne menni. 

Bár úti célját végül nem érte el, nagyon messzire eljutott. Csupán a szerencsén és a keresők munkáján múlott, hogy nem lett nagyobb baj. 

 

