Kalandregénybe illő eltűnés: nem hiszed el, hol bukkant fel a Nagykőrösről eltűnt nyugdíjas

Döbbenetes, szinte már kalandregénybe illő módon veszett nyoma, majd került meg egy 66 éves férfi Nagykőrösről. A nyugdíjas november 19-én, a délelőtti órákban ment el otthonról, majd nyomtalanul eltűnt. Aggódó családja először megpróbálta maga felkutatni az eltűnt férfit, azonban nem jártak sikerrel, ezért riadóztatták a rendőrséget is. Az eset szerencsés véget ért, a férfit végül épségben megtalálták - méghozzá igencsak megdöbbentő helyen.

Az eltűnt nyugdíjasnak Nagykőrösön veszett nyoma, végül Győrben tűnt fel, vélhetően Bécsbe akart kijutni Fotó: Hírös Rescue Team Speciális Mentő Egyesület

Bécsig akart stoppolni az eltűnt nyugdíjas

A bejelentés után a zsaruk azonnal felkeresték az egyik kutató-mentő csapatot, a Hírös Rescue Team Speciális Mentő Egyesületet, akik azonnal akcióba lépett.

Megkeresést kaptunk a Pest Vármegyei Rendőrkapitányságtól, miszerint délelőtt, a kora délután Sz. L. 66 éves nagykőrösi lakos, otthonából ismeretlen helyre távozott, a család is próbálta keresni, de 13-14 órakor jelentik a hatóságnak

- magyarázta bejegyzésében a Hírös Rescue Team. A csapat speciális keresőkutyákkal, hőkamerával és drónokkal iramodott a férfi nyomába. A kutatás versenyfutás volt az idővel: mivel az éjszaka hideg volt, a férfi pedig többszörösen veszélyeztett, szinte minden perc számított:

Bár Pest Vármegye és nem egyesületünk az illetékes, de a helyszíntől mi voltunk a legközelebb és a hideg időjárásra és az eltűnt állapotara tekintettel - inzulinos cukorbeteg és nehezen mozog járókerettel - a nagykőrösi kapitányság párhuzamosan riasztotta egyesületünket és a Pest Vármegyei Kutató-Mentő szolgálatot

- mesélték.

A csapatok órákon keresztül keresték a férfit. Az M1-es autópályán egy benzinkúton ücsörgött eközben Fotó: Hírös Rescue Team Speciális Mentő Egyesület

A két csapat így egymás mellett keresett és kutatott, együttesen pedig már több hektérnyi területet is átfésültek, amikor megcsörrent a telefonjuk. Kiderült, hogy a rendőrség örömhír miatt hívta őket: az idős férfi ugyanis megtalálták - méghozzá nem máshol, mint egy Nagykőröstől közel 2 és fél órányi távolságban lévő győri benzinkúton, az M1-es autópálya mentén. Kiderült, hogy a férfi valószínűleg autóstoppal jutott el a célállomásra.

18:30 körül kaptuk a hírt a rendőrségtől, miszerint Győr közelében, az M1-es autópálya melletti benzinkúton találták meg az idős bácsit, feltehetően autó stoppal jutott odáig

- magyarázta a kutatócsoport.