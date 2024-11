Eltűnt Dunakeszin egy idős férfi, a folyóig vezetnek a nyomok...

Belegondolni sem mer Gál Gabriella, mi történhetett az édesapjával. Ő és a családja egy napja keresik a 76 éves férfit, ám egyelőre nem akadtak a nyomára. Gál Tibort mintha a föld nyelte volna el. Mielőtt távozott, a feleségének azt mondta, csak elugrik a pékségbe - ám azóta nyom nélkül eltűnt. A családja most kétségbeesve kér segítséget, hogy megtalálják őt.

Az eltűnt nyugdíjast kétségbeesve keresi a családja / Képünk illusztráció: unsplash.com

Pékségbe ment, eltűnt

Elcsukló hangon szól a telefonba Gabriella. A fiatal nő november 11-én, hétfő délután óta keresi az édesapját a családjával. Tibor délután három órakor ment el otthonról. „Délután háromkor felvette a kabátját és azt mondta anyának, hogy elmegy egy pékségbe, jobb minőségű kenyérért. Elköszönt tőle, majd elindult. Azóta eltűnt, a pékségbe, úgy tudjuk, nem érkezett meg...” – mondta a Metropolnak Gabriella, Tibor lánya. A fiatal nő fél négykor érkezett a szülei otthonához, egy rövid ideig várt az édesapjára, mindhiába. Ekkor kezdték el keresni. Miután kiderült, hogy a pékségbe meg sem érkezett, rögtön értesítették a Dunakeszi Rendőrkapitányságot. Nagyon aggódnak, hogy baj történhetett. Tibor ugyanis vékony öltözékben tűnt el: egy rövid, szürke, vékony kabátot, egy fekete szabadidő nadrágot és egy szürkéskék színű cipőt viselt, ráadásul telefont és iratokat nem vitt magával. "Abban a vékony kabátban már egy éjszakát kint töltött a fagyos hidegben. Aggódunk, hogy baja eshetett! Körbenéztünk mindenfelé, de nem találjuk sehol!" - tette hozzá Gabriella.

A folyóig vezettek a nyomok

Az összes barát és családtag az idős férfi nyomába eredt: csatornák mentén, bokros részeken is keresik Tibort – ám egyelőre sajnos hiába. A rendőrség szárazföldön és vízen is nyomoz, a Mancs Szolgálat is kutat utána – utóbbi három keresőkutyával próbálja az idős nyugdíjast megtalálni.

A családdal végigmentünk a Megyeri-hídtól Gödig, az egész várost átkutattuk. A Mancs Szolgálat kutyái szagminta alapján keresték apukámat. Mindhárom kutya egy helyre vezette a kutatócsapatot, a város Duna-partjához, a nyomok a víznél értek véget…

- folytatta könnyezve az eltűnt Tibor lánya.