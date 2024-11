Kiderült: meggyilkolták a Budapesten eltűnt amerikai lányt

Ahogy arról a Metropol is beszámolt, november 4-én eltűnt Budapesten egy amerikai állampolgárságú nő. A 31 éves Mackenzie Michalski a barátaival érkezett Budapestre, ám ők egy nappal korábban elutaztak. Mackenzie-t utoljára a Szimpla Kert közelében, a bulinegyedben látták utoljára. A hazafelé tartó járatra nem szállt fel, és az Airbnb-ből sem jelentkezett ki, ahol megszállt.

Fotó: GoFundMe

Az Airbnb tulajdonosa hívta fel a nő barátnőjét, hogy nem tud-e valamit Mackenzie-ről. Azonnal keresni kezdték, az amerikai követségnek is bejelentették a nő eltűnését.

A rendőrség most adott ki közleményt, mely szerint a körözési eljárást folytató VI. Kerületi Rendőrkapitányság nyomozói a nő eltűnésével kapcsolatban több gyanús körülményre is felfigyeltek, ami alapján azt sem zárták ki, hogy az amerikai lány bűncselekmény áldozata lett. A terézvárosi rendőrök látókörébe került egy férfi, akivel az eltűnt lányt több szórakozóhelyen is látták együtt; azonosították, és egy VII. kerületi lakás előtt elfogták a 37 éves M. L. T. ír állampolgárt.

Az Életvédelmi Osztály nyomozói emberölés bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki az ír férfit, aki vallomást tett, és azt is megmutatta a rendőröknek, hogy hol rejtette el a nő holttestét. Őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.