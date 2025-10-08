Aggasztó: eltűnt a 15 éves Laura a XIV. kerületből

A rendőrség a lakosság segítségét kéri.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XIV. Kerületi Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó J. Laura Zoé ügyében.
A rendelkezésre álló adatok szerint a 15 éves lány 2025. október 7-én 16 órára a tartózkodási helyére nem tért vissza, azóta ismeretlen helyen tartózkodik. A lányt a rendőrök jelenleg is keresik. J. Laura Zoé körülbelül 160 centiméter magas, fekete, vállig érő haja és barna szeme van.
Az eltűnt lányról készült fotót ide kattintva tudod megtekinteni, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XIV. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki J. Laura Zoé tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.
