RETRO RÁDIÓ

Aggasztó: eltűnt a 15 éves Laura a XIV. kerületből

A rendőrség a lakosság segítségét kéri.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.08. 06:05
XIV. kerület eltűnt körözés lány rendőrség keresés

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XIV. Kerületi Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó J. Laura Zoé ügyében.

rendőr, rendőrség, rendőrautó, járőr, nyomozás, baleset, bűntény, eltűnt, gyilkosság, betörés, rablás, bűnügy
A rendőrség nagy erőkkel keresi az eltűnt lányt Fotó: Gé

A rendelkezésre álló adatok szerint a 15 éves lány 2025. október 7-én 16 órára a tartózkodási helyére nem tért vissza, azóta ismeretlen helyen tartózkodik. A lányt a rendőrök jelenleg is keresik. J. Laura Zoé körülbelül 160 centiméter magas, fekete, vállig érő haja és barna szeme van.

Az eltűnt lányról készült fotót ide kattintva tudod megtekinteni, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XIV. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki J. Laura Zoé tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu