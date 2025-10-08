Aggasztó: eltűnt a 15 éves Laura a XIV. kerületből

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XIV. Kerületi Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó J. Laura Zoé ügyében.

A rendőrség nagy erőkkel keresi az eltűnt lányt Fotó: Gé

A rendelkezésre álló adatok szerint a 15 éves lány 2025. október 7-én 16 órára a tartózkodási helyére nem tért vissza, azóta ismeretlen helyen tartózkodik. A lányt a rendőrök jelenleg is keresik. J. Laura Zoé körülbelül 160 centiméter magas, fekete, vállig érő haja és barna szeme van.

Az eltűnt lányról készült fotót ide kattintva tudod megtekinteni, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.