Merre lehetnek? Eltűnt egy testvérpár a XI. kerületből

A rendőrség a lakosság segítségét kéri.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó P. József és P. Erzsébet Katalin ügyében.
A rendelkezésre álló adatok szerint a 11 éves fiú a XI. kerületi lakóhelyéről testvérével, a 13 éves P. Erzsébet Katalinnal ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik őket.
P. József körülbelül 145 centiméter magas, fekete-piros hajú, barna szemű fiú. P. Erzsébet Katalin körülbelül 160 centiméter magas, fekete, hosszú hajú, barna szemű lány.
A P. Józsefről készült fotót itt, P. Erzsébet Katalin pedig itt tudod megtekinteni.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki a testvérpár tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.
