Merre lehetnek? Eltűnt egy testvérpár a XI. kerületből

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó P. József és P. Erzsébet Katalin ügyében.

A rendőrség nagy erőkkel keresi a testvérpárt Fotó: Gé

A rendelkezésre álló adatok szerint a 11 éves fiú a XI. kerületi lakóhelyéről testvérével, a 13 éves P. Erzsébet Katalinnal ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik őket.

P. József körülbelül 145 centiméter magas, fekete-piros hajú, barna szemű fiú. P. Erzsébet Katalin körülbelül 160 centiméter magas, fekete, hosszú hajú, barna szemű lány.

