Nagy a baj: eltűnt egy 16 éves fiú a XV. kerületből

A rendőrség a lakosság segítségét kéri.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó S. Patrik Márk ügyében.
A rendelkezésre álló adatok szerint a 16 éves fiú 2025. szeptember 9-én egy XV. kerületi ingatlanból ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik.
S. Patrik Márk 180 centiméter magas, szőke haja van.
Az eltűnt fiúról készült fotót ide kattintva tudod megtekinteni.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki S. Patrik Márk tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.
