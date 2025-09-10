Nagy a baj: eltűnt egy 16 éves fiú a XV. kerületből

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó S. Patrik Márk ügyében.

A rendelkezésre álló adatok szerint a 16 éves fiú 2025. szeptember 9-én egy XV. kerületi ingatlanból ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik.

S. Patrik Márk 180 centiméter magas, szőke haja van.

