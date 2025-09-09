RETRO RÁDIÓ

Látta valaki? Eltűnt a 47 éves Attila a XIV. kerületből

A rendőrség a lakosság segítségét kéri.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.09. 06:05
XIV. kerület eltűnt körözés férfi rendőrség keresés

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XIV. Kerületi Rendőrkapitánysága körözési eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó K. Attila ügyében.

Budapest,,Hungary,-,05.27.2024,-,Hungarian,Police,Car,Side
A rendőrök nagy erőkkel keresik az eltűnt férfit Fotó: Mehes Daniel /  Shutterstock

A rendelkezésre álló adatok szerint a 47 éves férfi 2025. szeptember 8-án a délelőtti órákban XIV. kerületi lakóhelyéről ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik.

K. Attila körülbelül 180 centiméter magas, kopasz és ősz szakálla van. Eltűnésekor fehér hosszúnadrágot, kék-fehér csíkos pólót és fehér sportcipőt viselt.

Az eltűnt férfiről készült fotót ide kattintva tudod megtekinteni.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XIV. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki K. Attila tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.

 

