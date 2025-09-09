Látta valaki? Eltűnt a 47 éves Attila a XIV. kerületből

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XIV. Kerületi Rendőrkapitánysága körözési eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó K. Attila ügyében.

A rendőrök nagy erőkkel keresik az eltűnt férfit Fotó: Mehes Daniel / Shutterstock

A rendelkezésre álló adatok szerint a 47 éves férfi 2025. szeptember 8-án a délelőtti órákban XIV. kerületi lakóhelyéről ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik.

K. Attila körülbelül 180 centiméter magas, kopasz és ősz szakálla van. Eltűnésekor fehér hosszúnadrágot, kék-fehér csíkos pólót és fehér sportcipőt viselt.

Az eltűnt férfiről készült fotót ide kattintva tudod megtekinteni.