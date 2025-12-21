Orbán Viktor kijelentette: Magyarországot megtartjuk a béke szigetének - Videó

Mint arról már a Metropol beszámolt, szombaton Szegeden tartották a Háborúellenes Gyűlés ötödik állomását. Az eseményen Orbán Viktor rendhagyó módon kérdésekre válaszolt, és nem beszédet mondott.

Orbán Viktor: Magyarországot megtartjuk a béke szigetének

A kormányfő a közösségi oldalán most egy újabb videórészlettel jelentkezett, amelyben a háborúról volt szó. Orbán Viktor egyértelművé tette, ennek a nyomásnak nem enged.

Nem gyerekség: amiről a nyugat-európai vezetők beszélnek az már háborús részvétel. Ennek a nyomásnak mi nem engedünk, Magyarországot megtartjuk a béke szigetének

- fogalmazott a miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett posztjában.