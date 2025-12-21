- Miklósa Erika: Abszolút békepárti vagyok
- Ezt te sem gondoltad volna: hihetetlen, ami Szalay-Bobrovniczky Kristóf-ról kiderült
- Németh Szilárd a Bors betiltásáról: Aczél elvtárs, az, aki elindította a támogatott, a tűrt meg a tiltott kategóriát
- Háborúellenes Gyűlés: ezek dalok tették még emlékezetesebbé az eseményt
Orbán Viktor kijelentette: Magyarországot megtartjuk a béke szigetének - Videó
Ennek a nyomásnak nem enged a miniszterelnök.
Mint arról már a Metropol beszámolt, szombaton Szegeden tartották a Háborúellenes Gyűlés ötödik állomását. Az eseményen Orbán Viktor rendhagyó módon kérdésekre válaszolt, és nem beszédet mondott.
Orbán Viktor: Magyarországot megtartjuk a béke szigetének
A kormányfő a közösségi oldalán most egy újabb videórészlettel jelentkezett, amelyben a háborúról volt szó. Orbán Viktor egyértelművé tette, ennek a nyomásnak nem enged.
Nem gyerekség: amiről a nyugat-európai vezetők beszélnek az már háborús részvétel. Ennek a nyomásnak mi nem engedünk, Magyarországot megtartjuk a béke szigetének
- fogalmazott a miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett posztjában.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre