Mit tehetünk, ha gondunk akad a rendelt étellel? Mutatjuk!

Nem csak ebédre vagy vacsorára, karácsonyra is egyre többen rendelnek különböző fogásokat, házhoz szállítással. Mit tehetünk olyankor, ha gondunk akad a rendelt étellel kapcsolatban?

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.21. 18:30
Egy házhoz szállított étellel kapcsolatban lehet gond a mennyiséggel és a minőséggel is. De az is előfordulhat, hogy nem azt kapjuk, amit rendeltünk, vagy nem akkor, amikorra ígérték. Mit tehetünk ilyen esetekben? Hová, kihez forduljunk a panaszunkkal?

házhoz szállítás rendelt étel zacskóban
Mi tehetünk ha gondunk akad a rendelt étellel? Mutatjuk! / Fotó: chayanuphol /  Shutterstock

Először is tisztázni kell, ki hibázott a rendelt étellel kapcsolatosan

Kevesen tudják, de a rendelt ételekkel kapcsolatban a magyar fogyasztóvédelmi szabályozás lehetőséget ad arra, hogy a vendégek panaszaikat egyszerűen és gyorsan érvényesíthessék. Érdemes ilyenkor (is) írásban panaszt tenni. Előtte fontos azonban tisztázni, hogy a panaszkezelésért ki felel: az étterem vagy a kiszállítást végző futárcég. Ha az étel minőségével van gond, azt az étteremnek kell jelezni, míg a kiszállítási késedelemért vagy a futár viselkedéséért a futárcég a felelős.

Mihez van jogunk ilyenkor?

Amennyiben nem azt és nem akkor kaptuk meg, mint ígérték, azt úgynevezett hibás teljesítésnek nevezik, ilyen esetben pedig megillet minket a jogorvoslathoz való jog: ha az étel nem felel meg a leírásnak, hibás, hiányos vagy nem érkezik meg, a fogyasztó kérheti a hibás teljesítés orvoslását. Ez lehet pénzvisszatérítés, újbóli szállítás vagy az ár egy részének visszatérítése.

Mit tegyünk probléma esetén, ha házhoz rendeltük az ételt?

A sikeres panaszkezelés első lépése a probléma pontos dokumentálása a fogyasztóvédelem szerint. Csináljunk fényképet a hibásan érkezett ételről, vagy készítsünk képernyőfotót a rendelés részleteiről és a késedelmet igazoló üzenetekről! Ezt követően a panaszkezelés lépései a következők:

  • azonnali kapcsolatfelvétel az étteremmel vagy az applikáció ügyfélszolgálatával, (ha azon keresztül rendeltünk) futárcég ügyfélszolgálatával,
  • adjuk meg a rendelési számot (ha volt ilyen) és a soroljuk fel a panaszunkat alátámasztó bizonyítékokat,
  • összetettebb panasz esetén érdemes írásos panaszt tennünk, pl. e-mailben, ilyenkor a vállalkozásnak 30 napon belül kötelessége írásban válaszolni a fogyasztói panaszra,
  • ha a vállalkozás nem tesz eleget a panaszunknak (nem küld másik ételt vagy nem fizeti vissza a vételárat, nem nyújt kompenzációt), vagy a válasza nem kielégítő, a fogyasztói jogvita rendezésére több lehetőség is van.

Mit tehetünk, ha az étterem, futárcég nem kompenzál?

Ha a helyszíni, telefonos, e-mailes reklamáció nem vezet eredményre, a lakóhelyünk szerint illetékes vármegyei kormányhivatalhoz fordulhatunk annak érdekében, hogy kivizsgálják, hogy a vállalkozás tevékenysége megfelel-e a panaszkezeléssel kapcsolatos fogyasztóvédelmi előírásoknak, és egy esetleges jogsértés megállapítása esetén megteszik a szükséges intézkedéseket. Emellett a békéltető testületek is nyújtanak ingyenes segítséget a vitarendezéshez.

Ha az allergén összetevőkkel van gond, ez a teendő

Ha például egy gluténmentesnek hirdetett étel glutént tartalmaz, az már nemcsak megtévesztő kereskedelmi gyakorlatnak minősül, hanem komoly egészségügyi kockázatot is jelenthet az arra érzékeny fogyasztóknak. Ilyenkor a fogyasztó bejelentést tehet az élelmiszerbiztonsági szabályok megsértése miatt a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságnál, különleges termékek – mint például méz, bor, szeszes italok - esetében pedig a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
