Mit tehetünk, ha gondunk akad a rendelt étellel? Mutatjuk!

Egy házhoz szállított étellel kapcsolatban lehet gond a mennyiséggel és a minőséggel is. De az is előfordulhat, hogy nem azt kapjuk, amit rendeltünk, vagy nem akkor, amikorra ígérték. Mit tehetünk ilyen esetekben? Hová, kihez forduljunk a panaszunkkal?

Mi tehetünk ha gondunk akad a rendelt étellel? Mutatjuk! / Fotó: chayanuphol / Shutterstock

Először is tisztázni kell, ki hibázott a rendelt étellel kapcsolatosan

Kevesen tudják, de a rendelt ételekkel kapcsolatban a magyar fogyasztóvédelmi szabályozás lehetőséget ad arra, hogy a vendégek panaszaikat egyszerűen és gyorsan érvényesíthessék. Érdemes ilyenkor (is) írásban panaszt tenni. Előtte fontos azonban tisztázni, hogy a panaszkezelésért ki felel: az étterem vagy a kiszállítást végző futárcég. Ha az étel minőségével van gond, azt az étteremnek kell jelezni, míg a kiszállítási késedelemért vagy a futár viselkedéséért a futárcég a felelős.

Mihez van jogunk ilyenkor?

Amennyiben nem azt és nem akkor kaptuk meg, mint ígérték, azt úgynevezett hibás teljesítésnek nevezik, ilyen esetben pedig megillet minket a jogorvoslathoz való jog: ha az étel nem felel meg a leírásnak, hibás, hiányos vagy nem érkezik meg, a fogyasztó kérheti a hibás teljesítés orvoslását. Ez lehet pénzvisszatérítés, újbóli szállítás vagy az ár egy részének visszatérítése.

Mit tegyünk probléma esetén, ha házhoz rendeltük az ételt?

A sikeres panaszkezelés első lépése a probléma pontos dokumentálása a fogyasztóvédelem szerint. Csináljunk fényképet a hibásan érkezett ételről, vagy készítsünk képernyőfotót a rendelés részleteiről és a késedelmet igazoló üzenetekről! Ezt követően a panaszkezelés lépései a következők:

azonnali kapcsolatfelvétel az étteremmel vagy az applikáció ügyfélszolgálatával, (ha azon keresztül rendeltünk) futárcég ügyfélszolgálatával,

adjuk meg a rendelési számot (ha volt ilyen) és a soroljuk fel a panaszunkat alátámasztó bizonyítékokat,

összetettebb panasz esetén érdemes írásos panaszt tennünk, pl. e-mailben, ilyenkor a vállalkozásnak 30 napon belül kötelessége írásban válaszolni a fogyasztói panaszra,

ha a vállalkozás nem tesz eleget a panaszunknak (nem küld másik ételt vagy nem fizeti vissza a vételárat, nem nyújt kompenzációt), vagy a válasza nem kielégítő, a fogyasztói jogvita rendezésére több lehetőség is van.

Mit tehetünk, ha az étterem, futárcég nem kompenzál?

Ha a helyszíni, telefonos, e-mailes reklamáció nem vezet eredményre, a lakóhelyünk szerint illetékes vármegyei kormányhivatalhoz fordulhatunk annak érdekében, hogy kivizsgálják, hogy a vállalkozás tevékenysége megfelel-e a panaszkezeléssel kapcsolatos fogyasztóvédelmi előírásoknak, és egy esetleges jogsértés megállapítása esetén megteszik a szükséges intézkedéseket. Emellett a békéltető testületek is nyújtanak ingyenes segítséget a vitarendezéshez.