Másfél hete senki sem látta a Budapestről eltűnt gyermeket, aggasztó, mi lehet vele

A hatóságok jelenleg is nagy erőkkel keresik azt a fiatalt, aki még augusztus 21-én tűnt el Budapest XVI. kerületéből: A 16 éves lány ekkor elhagyta lakásotthonát, ahová azóta sem tért haza. Senki sem sejti, jelenleg hol lehet, Anasztázia ugyanis még életjelet sem adott azóta magáról. Az eltűnt tini körülbelül 165 centiméter magas, hosszú, fekete hajú, barna szemű. Fotója (amíg elő nem kerül) ide kattintva nézhető meg.

A rendőrség jelenleg is keresi az eltűnt gyermeket Fotó: Gé