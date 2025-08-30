Másfél hete senki sem látta a Budapestről eltűnt gyermeket, aggasztó, mi lehet vele

A rendőrök sem tudják, hol lehet a fiatal lány. Most a lakosság segítségét kérik az eltűnt megtalálása érdekében.
A hatóságok jelenleg is nagy erőkkel keresik azt a fiatalt, aki még augusztus 21-én tűnt el Budapest XVI. kerületéből: A 16 éves lány ekkor elhagyta lakásotthonát, ahová azóta sem tért haza. Senki sem sejti, jelenleg hol lehet, Anasztázia ugyanis még életjelet sem adott azóta magáról. Az eltűnt tini körülbelül 165 centiméter magas, hosszú, fekete hajú, barna szemű. Fotója (amíg elő nem kerül) ide kattintva nézhető meg.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Anasztázia tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.
