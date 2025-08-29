RETRO RÁDIÓ

Látta valaki? Eltűnt kislányt keresnek a rendőrök Budapesten

A lány ismeretlen helyre távozott, azóta nem tudni, hol lehet.

gyermekotthon rendőrség eltűnt kislány

Eljárást folytat a Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitányság az ismeretlen helyen tartózkodó Arabella ügyében: a 15 éves lány augusztus 27-én egy XVII. gyermekotthonból ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik.

Eltűnt lányt keres a rendőrség Budapesten / Fotó: Gé / Illusztráció

A személyleírás szerint Arabella körülbelül 165 centiméter magas, fekete, hosszú hajú és barna szemű.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki az eltűnt Arabella tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.

A lány fotóját IDE kattintva lehet megtekinteni!
 

 

