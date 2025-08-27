RETRO RÁDIÓ

Látta valaki? Már lassan egy hónapja nem találják az oroszlányi fiút

A rendőrök továbbra is nagy erőkkel keresik.

Eljárást folytat a Komáromi Rendőrkapitányság Zoltán eltűnése kapcsán: a 16 éves fiú július 28-án távozott engedély nélkül az oroszlányi gyermekotthonból, és azóta is ismeretlen helyen tartózkodik.

Lassan egy hónapja, hogy eltűnt a 16 éves fiú / Fotó: Gé / Illusztráció

A személyleírás szerint az eltűnt fiú 165 centiméter magas, zöld szemű, szőke rövid hajú és vékony testalkatú.

A Komáromi Rendőrkapitányság várja azoknak a jelentkezését, akik a képen látható fiú tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek. Bejelentés tehető a 06/34-517-777-es telefonszámon, illetve névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.

Az eltűnt fiú fotóját IDE kattintva lehet megtekinteni!

 

