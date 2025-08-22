Nagydorogi csecsemő: az anyát vádolják a gyilkossággal

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság gyanúsítottként kezeli az édesanyát, szerintük ő végezhetett a Nagydorogon eltűnt csecsemővel. A rendőrség kezdeményezte a letartóztatását.
Az augusztus 20-án eltűnt csecsemő ügyében édesanyját vádolják, ő ölhette meg saját gyermekét. A 25 éves Viktória letartóztatását kezdeményezte a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A péntek délelőtti sajtótájékoztatón a rendőrség egyértelmű megállapításaikat közölték, miszerint a csecsemő halálát idegenkezűség okozta az igazságügyi orvosszakértő szerint. A nyomozást megkezdték, amelynek tárgya 14. életévét be nem töltött, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés.
A Család augusztus 20-án jelentette be a kéthetes Zalánka eltűnését, akit órákkal később a közeli kukoricásban találtak meg holtan. Viktória és vőlegénye közös házban, de külön lakrészben élnek a nő édesanyjával, Olgával. A nő előző kapcsolatából született 5 éves gyermeket is ott nevelték közösen. Facebook-posztok és ismerősök elmondásai is arról tanúskodnak, hogy várták közös kisfiuk érkezését. Viktória hozzátartozói hiszik, hogy a nő ártatlan.
Az én lányom kiváló anya, ezt már a nagyobbik gyermeke nevelésével is bizonyította. Az utóbbi két hétben, Zalánka születése óta ki sem mozdult otthonról, hogy az idejét a kisbaba gondozására fordíthassa. Lelkiismeretesen szoptatta és fürdette őt. 20-án vitte a kisfiát először sétálni. Megfeledkezett arról, hogy a nemzeti ünnepen semmi sincsen nyitva, és adományruhát szeretett volna kérni a védőnőtől. Órákkal később zokogva jött haza, hogy elmondja, eltűnt a kisfia. Tőle tudom, hogy meglátott egy fekete autót, és a következő pillanatban elvesztette az eszméletét. Mire magához tért, sehol nem találta az unokámat
- nyilatkozta a történtekről.
A nyomozás eddigi eredményei alapján ezek nem egyeznek a valósággal, lehet, hogy Viktória saját édesanyját is megvezette. A rendőrség nem adott lehetőséget további kérdésekre a sajtótájékoztatón, az indítékról, vagy egyéb körülményekről nem beszéltek - írja a Bors.
