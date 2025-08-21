RETRO RÁDIÓ

Kéthetes kisfiút öltek meg Nagydorogon: népharag zúdult a szülőkre

Friss fejlemények az eltűnt nagydorogi baba ügyében.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.21. 11:16
Módosítva: 2025.08.21. 13:05
Nagydorog nyomozás csecsemőgyilkosság

Mint arról korábban beszámoltunk, augusztus 20-án eltűnés miatt körözést adott ki a rendőrség egy mindössze kéthetes csecsemő kapcsán Nagydorogon. Noha később visszavonták a körözést, sajnos nem jó hírek érkeztek ezzel együtt. Most ugyanis közreadták: az újszülött elhunyt, a rendőrség pedig gyilkosság miatt nyomoz. „A gyermek keresését a rendőrök a kutatómentőkkel közösen nagy erőkkel kezdték meg. A délutáni órákban Nagydorog határában találták meg a gyermek holttestét. Az elsődleges orvosi vélemény alapján a kisfiú halálát idegenkezűség okozta. A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságán tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást” – írják.

Nagydorog határában találták meg a kéthetes kisfiú holttestét
Nagydorog határában találták meg a kéthetes kisfiú holttestét Fotó: Police.hu

Nagydorogi csecsemőhalál: rejtélyes fekete autóról mesélt az anya

A Bors arról ír: a kis Zalánt augusztus 20-án az édesanyja, Viktória vitte magával sétálni. Az asszony állítólag a babát maga előtt tolta egy kocsiban, amikor meglátott egy fekete autót. Aztán elvesztette az eszméletét, és mire magához tért, már csak a hűlt helyét találta gyermekének. Minderről egy rokon számolt be a lapnak. 

A tragédia után egész Nagydorog felbolydult. A gyászoló családnak most a szomszédok, településen élők haragjával és vádaskodásával is meg kell birkóznia. Ugyanakkor egy közeli rokon állítja: édesanyja soha nem ártott volna a kis Zalánnak.

