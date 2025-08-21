RETRO RÁDIÓ

Aggasztó hírek: eltűnt csecsemőt keresett a rendőrség Nagydorogon

Rejtély, mi történhetett: nyomtalanul tűnt el egy csecsemő tolna vármegyében.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.21. 07:55
eltűnt Nagydorog csecsemő

Igencsak aggasztó hírek érkeztek a Tolna vármegyei Nagydorogról, ahol is a rendőrség augusztus 20-án egy kisbabát keresett. A kéthetes csecsemő, Zalán Szekszárdon született, az ügyben pedig a Paksi Rendőrkapitányság rendelt el körözést. 

Két hetes csecsemőt kerestek a rendőrök Nagydorogon
Két hetes csecsemőt kerestek a rendőrök Nagydorogon  Fotó: Gé / Illusztráció

Nem keresik többé a nagydorogi csecsemőt, de továbbra is rejtély, mi történt

A körözés augusztus 21-ére eltűnt a Rendőrség hivatalos honlapjáról, azt azonban nem tudni, pontosan miért. A hatóságok mára ígértek tájékoztatást az ügyben.

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu