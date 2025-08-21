Aggasztó hírek: eltűnt csecsemőt keresett a rendőrség Nagydorogon

Igencsak aggasztó hírek érkeztek a Tolna vármegyei Nagydorogról, ahol is a rendőrség augusztus 20-án egy kisbabát keresett. A kéthetes csecsemő, Zalán Szekszárdon született, az ügyben pedig a Paksi Rendőrkapitányság rendelt el körözést.

Két hetes csecsemőt kerestek a rendőrök Nagydorogon Fotó: Gé / Illusztráció

Nem keresik többé a nagydorogi csecsemőt, de továbbra is rejtély, mi történt

A körözés augusztus 21-ére eltűnt a Rendőrség hivatalos honlapjáról, azt azonban nem tudni, pontosan miért. A hatóságok mára ígértek tájékoztatást az ügyben.