Látta valaki? Eltűnt kisfiút keresnek a budapesti rendőrök

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XIV. Kerületi Rendőrkapitányság eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó O. Brendon Nikolasz ügyében. A 12 éves kisfiú szeptember 3-án 16 óra 40 perc körül egy XIV. kerületi egészségügyi intézményből ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik őt.

Jelenleg is keresik az eltűnt kisfiút / Fotó: Gé / Illusztráció

Brendon Nikolasz a személyleírás szerint körülbelül 160 centiméter magas, vékony testalkatú, rövid haja és szeme sötétbarna. Eltűnésekor sötét pólót, halásznadrágot, valamint egyik kezén gipszet viselt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XIV. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki a fiú tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.

Az eltűnt fiú fényképét IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!

