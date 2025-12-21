RETRO RÁDIÓ

Videón mutatta meg Orbán Viktor, milyen az igazi csapatmunka

A közösségi oldalán osztotta meg a felvételt a kormányfő.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.21. 16:54
csapatmunka Orbán Viktor Brüsszel

Orbán Viktor az utóbbi időben a szegedi Háborúellenes Gyűlés legjobb pillanatait elevenítette fel a Facebook-oldalán különböző bejegyzések formájában. Ám most egy teljesen más tartalommal jelentkezett.

Fotó: YouTube

A kormányfő a Háborúellenes Gyűlés előtt Brüsszelben járt, az EU-csúcson. A miniszterelnök most ennek kapcsán osztott meg egy videót a közösségi oldalán, amelyben a hazaérkezés pillanatát mutatta meg. A felvételen látható, ahogy Orbán Viktor a landolást követően, már a repülőről leszállva elköszön a vele együtt utazó küldöttségtől.

- fűzte a videóhoz a miniszterelnök.

 

