Videón mutatta meg Orbán Viktor, milyen az igazi csapatmunka

Orbán Viktor az utóbbi időben a szegedi Háborúellenes Gyűlés legjobb pillanatait elevenítette fel a Facebook-oldalán különböző bejegyzések formájában. Ám most egy teljesen más tartalommal jelentkezett.

Orbán Viktor Fotó: YouTube

Orbán Viktor videón mutatta meg: Ilyen az igazi csapatmunka!

A kormányfő a Háborúellenes Gyűlés előtt Brüsszelben járt, az EU-csúcson. A miniszterelnök most ennek kapcsán osztott meg egy videót a közösségi oldalán, amelyben a hazaérkezés pillanatát mutatta meg. A felvételen látható, ahogy Orbán Viktor a landolást követően, már a repülőről leszállva elköszön a vele együtt utazó küldöttségtől.

Ilyen az igazi csapatmunka!

- fűzte a videóhoz a miniszterelnök.