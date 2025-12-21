Rejtély a Mátrában: sebtiben távozott az erdész

Rozsdás kisbusz áll az előtt az elhagyatott ház előtt a Mátrában, ahonnan az épületben egykor élő erdész rejtélyes körülmények között, mindent hátrahagyva tűnt el. A Felfedező nevű titokzatos urbexes által bejárt épületben bundakabátok lógnak a fogason, a konyhában tornyosulnak a mosatlanok, az ebédlőasztalon egy konzerv sertésmájkrém pihen. A fehér falon fekete pókhálók csüngenek…

Mindent hátrahagyva tűnt el az erdész az otthonából / Fotó: A Felfedező-urbexes

Annak a diáknak, akinek a diákigazolványa október végén lejárt és nem tanul tovább, illetve nem helyezkedett el, és orvosi ellátásra más jogcímen sem jogosult, december 16-ától egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie. Hogy pontosan kiknek és mennyit kell betolni a kasszába, arról itt írtunk bővebben.

Mától nekik kell tb-t fizetnie a NAV-nak Fotó: Világgazdaság

December 16-án született Kodály Zoltán, ezért aztán ez a nap a Magyar Kórusok Napja is. Kodály neve egyszerre jelent zeneszerzőt, népzenekutatót és pedagógust. Te is tanultál róla, már általános iskolában is. Lássuk, mire emlékszel! Ha a 10 kérdéses kvíz legalább 8 kérdésére választ tudsz adni, ötöst kapsz!

A mai Erkel Színház, ekkor Városi Színház. Kodály Zoltán és Victor de Sabata olasz karmester. Fotó: Fortepan/Bojár Sándor

Ismeretlen helyre távozott az egyik miskolci gyermekotthonból a 13 éves Zámbó Márk még november végén. A család tudomása szerint a fiú a fővárosban tartózkodik, de eddig nem sikerült a nyomára akadni. Izabella, a kamasz édesanyja attól tart, hogy Márk esetleg kárt tett magában, ugyanis a fiú a napokban közzétett egy posztot, melyben ez állt: Nem tudom, hazaérek-e még. Az eltűnt kisfiút hazavárják szerettei.

A 13 éves eltűnt kisfiú ráijesztett a családjára - Fotó: Olvasói

Durva pletyka kering a budapesti Városházán – tudta meg a Metropol Szepesfalvy Annától, a Fidesz fővárosi képviselőjétől. Eszerint a városvezetés kulcsfontosságú pozíciót adna Vitézy Dávidnak cserébe azért, hogy a Tisza Párt és a Podmaniczky megszavazta a 100 milliárdnyi fiktív összegekkel számoló, vitatott 2026-os fővárosi költségvetést. A pletyka alapjairól itt írtunk részletesen.