Nekik mától TB-t kell fizetni, méghozzá ennyit

Annak a diáknak, akinek a diákigazolványa október végén lejárt és nem tanul tovább, illetve nem helyezkedett el, és orvosi ellátásra más jogcímen sem jogosult, december 16-ától egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie. Ez idén havonta 11.800 forint, vagyis naponta 390 forint. A járulékfizetést a tanulónak, hallgatónak nem kell bejelentenie, azt a NAV automatikusan előírja a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatszolgáltatása alapján. Az egészségügyi szolgáltatási járulékot a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig kell befizetni a NAV Egészségügyi szolgáltatási járulék beszedési számla elnevezésű, 10032000-06055826 számlaszámú, 408-as adónemkódú költségvetési számlára. Ez intézhető

csekken,

átutalással,

az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren (EFER-en) keresztül az EFER-hez

csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató házibankfelületén átutalással, illetve

POS-, VPOS-fizetéssel.

Mától nekik kell TB-t fizetnie a NAV-nak. Fotó: Világgazdaság

143 éve született a világhírű magyar zeneszerző

Kodály Zoltán, Kossuth-díjas, világhírű zenepedagógus, zeneszerző és népdalgyűjtő 1882. december 16-án született és igen fiatalon és önerőből tanult meg játszani négyféle hangszeren. 18 éves korától a bölcsészkarral párhuzamosan a Zeneakadémiára is járt, ahol 25 évesen már tanárként dolgozott. Zenedarabjain könnyen felismerhető, hogy érdeklődésének alapja elsősorban a magyar népdal és népzene volt. Kortársával és barátjával, Bartók Bélával együtt hosszú évekig járták a magyar falvakat, hogy összegyűjtsék a még fellelhető népdalokat. Mindent megtett annak érdekében, hogy a magyar népművészetet világszerte minél többen megismerhessék. Számos kitüntetést kapott, több egyetemnek volt díszdoktora. 85 éves korában, 1967-ben halt meg.

Ludwig Van Beethoven is december 16-án született

Méghozzá 1770-ben a németországi Bonnban. Ő fiatalon - 25 éves kora körül - a siketség első jeleit észlelte magán, amelynek hatására időnként az öngyilkosság gondolatával is foglalkozott. A századforduló környékén születtek legsötétebb művei, ekkor vált számára világossá, hogy a halláskárosodása visszafordíthatatlan folyamat. 1819-re teljesen megsüketült. Belső hallása tette lehetővé, hogy ne hagyja abba a komponálást.