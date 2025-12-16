RETRO RÁDIÓ

Nekik mától TB-t kell fizetni, méghozzá ennyit

Azok, akik nem tanulnak tovább, nem járnak iskolába vagy nem jogosultak valamilyen jogcímen egészségügyi ellátásra, ettől a naptól fizetniük kell. Mutatjuk a TB havi összegét és a fizetésre kötelezetteket!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.16. 06:30
Annak a diáknak, akinek a diákigazolványa október végén lejárt és nem tanul tovább, illetve nem helyezkedett el, és orvosi ellátásra más jogcímen sem jogosult, december 16-ától egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie. Ez idén havonta 11.800 forint, vagyis naponta 390 forint. A járulékfizetést a tanulónak, hallgatónak nem kell bejelentenie, azt a NAV automatikusan előírja a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatszolgáltatása alapján. Az egészségügyi szolgáltatási járulékot a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig kell befizetni a NAV Egészségügyi szolgáltatási járulék beszedési számla elnevezésű, 10032000-06055826 számlaszámú, 408-as adónemkódú költségvetési számlára. Ez intézhető

  • csekken,
  • átutalással,
  • az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren (EFER-en) keresztül az EFER-hez
  • csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató házibankfelületén átutalással, illetve
  • POS-, VPOS-fizetéssel.
Mától nekik kell TB-t fizetnie a NAV-nak.
Mától nekik kell TB-t fizetnie a NAV-nak. Fotó: Világgazdaság

143 éve született a világhírű magyar zeneszerző

Kodály Zoltán, Kossuth-díjas, világhírű zenepedagógus, zeneszerző és népdalgyűjtő 1882. december 16-án született és igen fiatalon és önerőből tanult meg játszani négyféle hangszeren. 18 éves korától a bölcsészkarral párhuzamosan a Zeneakadémiára is járt, ahol 25 évesen már tanárként dolgozott. Zenedarabjain könnyen felismerhető, hogy érdeklődésének alapja elsősorban a magyar népdal és népzene volt. Kortársával és barátjával, Bartók Bélával együtt hosszú évekig járták a magyar falvakat, hogy összegyűjtsék a még fellelhető népdalokat. Mindent megtett annak érdekében, hogy a magyar népművészetet világszerte minél többen megismerhessék. Számos kitüntetést kapott, több egyetemnek volt díszdoktora. 85 éves korában, 1967-ben halt meg.

Ludwig Van Beethoven is december 16-án született

Méghozzá 1770-ben a németországi Bonnban. Ő fiatalon - 25 éves kora körül - a siketség első jeleit észlelte magán, amelynek hatására időnként az öngyilkosság gondolatával is foglalkozott. A századforduló környékén születtek legsötétebb művei, ekkor vált számára világossá, hogy a halláskárosodása visszafordíthatatlan folyamat. 1819-re teljesen megsüketült. Belső hallása tette lehetővé, hogy ne hagyja abba a komponálást.

Ma van a Magyar Kórusok Napja

A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége (KÓTA) és a Magyar Zenei Kamara védnökségével 1991 óta rendezik meg a magyar kórusok napját, Kodály Zoltán születésnapján, december 16-án.

92 éve indult az első trolibusz-járat Magyarországon

Az 1933. december 16-án induló járat a Vörösvári út és az Óbudai temető között közlekedett 7-es számmal, később (1936. előtt) ezt T-re módosították. A troliknak az Óbudai kocsiszínben alakítottak ki tárolóhelyet. A vonalat már 1927. június 5. óta autóbusszal üzemeltették, a számjelzés innen származott.

A Corvin Filmszínházat is ezen a napon avatták fel

Az Üllői út és a Nagykörút sarkán eredetileg a Goldschwindt Ecet és Szeszgyár üzeme állt. Az üzemet a Nagykörút rendezésének keretében 1906-ban lebontották, az épületek helyére azonban sportpályák kerültek, megbontva ezzel a városképet. A telkek újraparcellázása és a Corvin Mozgóképszínház Részvénytársaság 1920. október 21-i megalakulása után Bauer Emil, Schulek Frigyes tanítványa kapott megbízást a moziépület megtervezésére, akinek a tervét a Főváros 1921-ben elfogadta. Kármán és Fazekas építőmesterek vezetésével az 1300 férőhelyes épület 1 év alatt elkészült.

Négy helyen lesz ma véradás a fővárosban

  • 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)
  • 12:00-18:00 óra között a Corvin Plazában (1083. Budapest, Futó utca 37.)
  • 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
  • 12:00-18:00 óra között a Magyar Vöröskereszt Székházában (1051. Budapest, Arany J. u. 31.)
Sapling,Mung,Bean,In,Agriculture,Garden,With,Light,Shines,Sunset
Ma végre előbújik a nap is. Fotó: Lamyai

Végre előbújik a nap is

A koponyeg.hu szerint kedden felhős, de napos idő várható, amik egymást váltják majd. Vagyis egy időre véget ér a ködös, borult idő. A hőmérséklet 0 és +5 fok között ingadozik majd, a szél pedig mérsékelten, 17km/h-val fog fújni. 

Több helyen kell jelzőlámpahibára számítani

  • Jelzőlámpahibára kell számítani a BKK szerint a XI. kerületben a Bartók Béla úton 08:30 és 14:00 óra között.
  • Jelzőlámpahibára kell számítani az Orczy téren is 08:30 és 14:00 óra között.
  • Jelzőlámpahiba lesz a 6-os főút–Kőtár út csomópontban 08:30 és 14:00 óra között.
  • Ezek mellett pedig éjszakai lezárás a Rákóczi híd Dombóvári úti felhajtójában december 16., kedd 22:00 és december 17., szerda 06:00 között.

Ingyenes koncert lesz a Müpában

17 órás kezdettel a Zászlótérben Hangulatkoncert lesz december 16-án. A Hangulatkoncertek sorozatában a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatói mutatkoznak be hétről hétre, hogy tudásuk legjavát adva bizonyítsák tehetségüket és elhivatottságukat a nagyközönségnek. Ezúttal a Vajda Attila Quartet lép majd fel, akik 2025-ben elnyerték a Szakcsi Jazz Emlékfeszt első díját. A koncertről itt lehet többet megtudni.

 

