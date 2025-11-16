„A zene visszaadta a hangomat” – Gyula 65 évesen, a sztrókja után tanult újra beszélni, most énekel!
Zentai Gyula tavaly júniusban, egy nyári reggelen arra ébredt, hogy nem tud megszólalni. A gondolatai ott voltak, a szavak is a fejében kavarogtak, azonban a hangja nem engedelmeskedett, egy szó sem jött ki a száján. Sztrókot kapott és afáziás lett, azonban a zene világa új utakat mutatott neki.
A 65 éves Gyula tavaly nyáron egy reggel arra ébredt, hogy elment a hangja – egyetlen szó sem jött ki a száján. Eleinte azt hitte, csak megfázott, vagy a fáradtság okozza a rekedtséget. Később azonban kiderült, hogy sztrók érte azon a napon. A betegség nemcsak a testét bénította le részben, hanem a hangját is elvette. Egy ideig még a legegyszerűbb mondat kimondása is elérhetetlennek tűnt számára. Gyula szerint a zene mentette meg, és indította el újra a hangját!
„Az zene energiája adta vissza a hangomat” – így küzdötte le Gyula a sztrókot!
Gyula életét a gyors orvosi beavatkozás megmentette, de a beszédkészsége sajnos súlyosan megsérült. A felépülés hosszú, türelmet próbáló út volt, és ma már nagyon is jól van.
Azt hittem, hogy majd rendeződik pár óra alatt a problémám. Ott ültem a kórházi ágyon, és csak néztem a feleségemet. Láttam rajta az aggodalmat, és én is mondani akartam valamit, bármit – de nem jött ki hang a torkomon
– meséli ma már mosolyogva és elképesztő lelkesedéssel.
Ahogy múlt az idő, a hangom nem tért vissza, kezdtem érezni, hogy komoly problémám van. Semmi nem indította el a beszéd szabadságát. Mígnem rátaláltam a zenére... Ez a fajta terápia a hümmögéssel elindította a hangszálaimat.
A gyógyulás hosszú és türelmet próbáló folyamatnak ígérkezett. Ekkor találkozott Fekete Zsófiával és Csete Ádámmal, zeneterapeutákkal, akik olyan páciensekkel dolgoznak, akik agysérülés vagy neurológiai trauma miatt elveszítették a beszédképességüket.
Amikor először hallottam arról, hogy énekelni fogunk, szkeptikus voltam. Azt gondoltam: ha beszélni sem tudok, hogyan énekelnék? Aztán az első alkalmon, amikor Zsófia megszólalt a gitárral, valami megmozdult bennem. Elképesztő energia és szeretet árad belőle — olyan aurát és légkört tud teremteni, ami valóban gyógyító hatású. Örömmel próbáltam én is dúdolgatni a Csítári hegyek alatt és más klasszikus dalokat afáziás társaimmal együtt. A zene kifejező ereje lenyűgöző — néha úgy érzem, erősebb, mint a szavak
– meséli Gyula.
A zeneterápia lényege, hogy a dallam és a ritmus segítségével aktiválják az agy azon területeit, amelyek a beszédért is felelősek. Zsófi és Ádám szerint a zene képes hidat képezni a két agyfélteke között – ott is kapcsolatot teremteni, ahol a nyelvi funkciók megsérültek. Gyula a Hangadó Énekegyüttes – Afázia Egyesület oszlopos tagja, és minden hétfőn elmegy az afáziások rehabilitációs zeneórájára.
Amikor valaki énekelni kezd, nemcsak az artikuláció, hanem az érzelmi központok is bekapcsolnak. A zene érzelmi biztonságot ad, és ez kulcsfontosságú ahhoz, hogy a beszéd újra elinduljon
– magyarázza Fekete Zsófia rehabilitációs zeneterapeuta. Így történt Gyulával is, lassan, dallamról dallamra nyerte vissza a hangját.
Eleinte csak dúdoltunk. Aztán egy-egy szó, majd egy sor is kijött. Az egyik alkalommal a ’Tavaszi szél’ volt a gyakorlat, és a második versszaknál egyszerűen kijött belőlem a hang! Nem tökéletesen, de tisztán. Aznap elsírtam magam.
A felépülés hónapokig tartott, de a zene nemcsak a beszédet, hanem az életkedvet is visszaadta. Gyula újra dolgozni kezdett, építész, aki kórházakat tervez.
Azt hiszem, az ember másképp látja a gyógyulást, ha a saját testében is megtapasztalja, mit jelent elveszíteni és visszaszerezni a képességet, hogy kommunikáljon
– meséli Gyula.
De a történet itt nem ért véget. A zeneterápia inspirációjára Gyula kis kórust alapított.
A kerületemben indítottam pár tagú zenekart, ma már heti egyszer próbálunk. Nem kell hogy valaki jó énekes legyen, a lényeg a közös élmény. A zene tényleg közösséget épít, és ezek az emberek elképesztően összetartanak
– mondja lelkesen.
Az utóbbi hónapokban pedig új tervet szőtt: hétvégenként az aluljárókban szeretne énekelni.
Nem pénzért, hanem azért, hogy élet legyen a terekben. A zene nemcsak terápiás eszköz, hanem közösségi energia. Amikor az ember a város alatt halad, és hallja, hogy valaki énekel, az egy pillanatra megállítja. Szeretném ezt az érzést adni másoknak
– teszi hozzá.
Gyula ma már természetes könnyedséggel beszél, de minden mondatában ott a hála.
A hang nemcsak technika – a hang az ember. Amikor újra megszólaltam, úgy éreztem, visszakaptam önmagam. A zene megtanított újra beszélni, de valójában beszélni az életről tanított meg
– zárja gondolatait a 65 éves, sztrókot kapott Gyula, akinek beszédét a zene indította el másodszorra.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre