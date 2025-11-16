„A zene visszaadta a hangomat” – Gyula 65 évesen, a sztrókja után tanult újra beszélni, most énekel!

A 65 éves Gyula tavaly nyáron egy reggel arra ébredt, hogy elment a hangja – egyetlen szó sem jött ki a száján. Eleinte azt hitte, csak megfázott, vagy a fáradtság okozza a rekedtséget. Később azonban kiderült, hogy sztrók érte azon a napon. A betegség nemcsak a testét bénította le részben, hanem a hangját is elvette. Egy ideig még a legegyszerűbb mondat kimondása is elérhetetlennek tűnt számára. Gyula szerint a zene mentette meg, és indította el újra a hangját!

„A hang nemcsak technika – a hang az ember. Amikor újra megszólaltam, úgy éreztem, visszakaptam önmagam. A zene megtanított újra beszélni.” – Fotó: Kovács Dávid / Metropol

„Az zene energiája adta vissza a hangomat” – így küzdötte le Gyula a sztrókot!

Gyula életét a gyors orvosi beavatkozás megmentette, de a beszédkészsége sajnos súlyosan megsérült. A felépülés hosszú, türelmet próbáló út volt, és ma már nagyon is jól van.

Azt hittem, hogy majd rendeződik pár óra alatt a problémám. Ott ültem a kórházi ágyon, és csak néztem a feleségemet. Láttam rajta az aggodalmat, és én is mondani akartam valamit, bármit – de nem jött ki hang a torkomon

– meséli ma már mosolyogva és elképesztő lelkesedéssel.

Ahogy múlt az idő, a hangom nem tért vissza, kezdtem érezni, hogy komoly problémám van. Semmi nem indította el a beszéd szabadságát. Mígnem rátaláltam a zenére... Ez a fajta terápia a hümmögéssel elindította a hangszálaimat.

A gyógyulás hosszú és türelmet próbáló folyamatnak ígérkezett. Ekkor találkozott Fekete Zsófiával és Csete Ádámmal, zeneterapeutákkal, akik olyan páciensekkel dolgoznak, akik agysérülés vagy neurológiai trauma miatt elveszítették a beszédképességüket.

Amikor először hallottam arról, hogy énekelni fogunk, szkeptikus voltam. Azt gondoltam: ha beszélni sem tudok, hogyan énekelnék? Aztán az első alkalmon, amikor Zsófia megszólalt a gitárral, valami megmozdult bennem. Elképesztő energia és szeretet árad belőle — olyan aurát és légkört tud teremteni, ami valóban gyógyító hatású. Örömmel próbáltam én is dúdolgatni a Csítári hegyek alatt és más klasszikus dalokat afáziás társaimmal együtt. A zene kifejező ereje lenyűgöző — néha úgy érzem, erősebb, mint a szavak

– meséli Gyula.

A zeneterápia lényege, hogy a dallam és a ritmus segítségével aktiválják az agy azon területeit, amelyek a beszédért is felelősek. Zsófi és Ádám szerint a zene képes hidat képezni a két agyfélteke között – ott is kapcsolatot teremteni, ahol a nyelvi funkciók megsérültek. Gyula a Hangadó Énekegyüttes – Afázia Egyesület oszlopos tagja, és minden hétfőn elmegy az afáziások rehabilitációs zeneórájára.

Amikor valaki énekelni kezd, nemcsak az artikuláció, hanem az érzelmi központok is bekapcsolnak. A zene érzelmi biztonságot ad, és ez kulcsfontosságú ahhoz, hogy a beszéd újra elinduljon

– magyarázza Fekete Zsófia rehabilitációs zeneterapeuta. Így történt Gyulával is, lassan, dallamról dallamra nyerte vissza a hangját.

Eleinte csak dúdoltunk. Aztán egy-egy szó, majd egy sor is kijött. Az egyik alkalommal a ’Tavaszi szél’ volt a gyakorlat, és a második versszaknál egyszerűen kijött belőlem a hang! Nem tökéletesen, de tisztán. Aznap elsírtam magam.

A felépülés hónapokig tartott, de a zene nemcsak a beszédet, hanem az életkedvet is visszaadta. Gyula újra dolgozni kezdett, építész, aki kórházakat tervez.

Azt hiszem, az ember másképp látja a gyógyulást, ha a saját testében is megtapasztalja, mit jelent elveszíteni és visszaszerezni a képességet, hogy kommunikáljon

– meséli Gyula.