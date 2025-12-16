RETRO RÁDIÓ

„A zene mindenkié” – ha 10 kérdésből 8-ra jól válaszolsz, megérdemled az ötöst!

December 16-án született Kodály Zoltán, ma van a Magyar Kórusok Napja is. Kodály neve egyszerre jelent zeneszerzőt, népzenekutatót és pedagógust. Te is tanultál róla, már általános iskolában is. Lássuk, mire emlékszel! Ha a 10 kérdéses kvíz legalább 8 kérdésére választ tudsz adni, ötöst kapsz!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.16. 16:15
Ha van magyar név, ami egyszerre jelent világszínvonalú zeneszerzőt, tudóst és tanárt, az Kodály Zoltán. Kecskemétről indult, de a hatása globális lett. A kóruséneklés és a zenei nevelés tőle indult világhódító útjára.

A mai Erkel Színház, ekkor Városi Színház. Kodály Zoltán és Victor de Sabata olasz karmester.
A mai Erkel Színház, ekkor Városi Színház. Kodály Zoltán és Victor de Sabata olasz karmester. Fotó: Fortepan/Bojár Sándor

Kodály kortársával, Bartók Bélával együtt kezdett népzenét gyűjteni a 20. század első éveiben. Az új, korszerű technikát is bevetették, fonográfhengerekre rögzítve a dallamokat. A komponistát pedig 1923-ban egy városi megbízás emelte igazán reflektorfénybe: a Psalmus Hungaricus a főváros egyesítésének 50. évfordulójára készült – ugyanazon ünnepi koncerten, ahol Bartók Béla és Dohnányi Ernő új művei is megszólaltak.

Kodály egyik leggyakrabban énekelt műve az Esti dal. Ezt a világ számtalan kórusa tűzi műsorára.

Kodály Zoltán születésnapja egyben a Magyar Kórusok Napja

Kodály a zeneszerzés mellett oktatott és nevelt is. Nevelési programjának fókuszában ez állt: „A zene mindenkié”. Pont ezért tartják Kodály születésnapján a Magyar Kórusok Napját. Tulajdonképpen azt ünneplik, hogy a közös éneklés még mindig a leghatékonyabb közösségépítés. A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége 2025-ben is meghirdette a Magyar Kórusok (Hó)Napját: idén az élő koncerteken van a hangsúly.  A hangversenyek időpontja, helyszíne és műsora elérhető a KÓTA honlapján és Facebook-oldalán. Holnap, december 17-én a budavári Mátyás-templomban "Fények útját bölcsek járják" címmel a Marczibányi téri Kodály Iskola ünnepi hangversenye lesz. 

Most próbára teheted, mit tudsz Kodályról, kvízünk kitöltésével:

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Miért pont december 16-án tartják a Magyar Kórusok Napját?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Hol született Kodály Zoltán?
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Kivel kezdett Kodály a 20. század elején rendszeres népzenei gyűjtésbe, a legkorábbi utak idején?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Milyen eszközzel rögzítettek már 1905–1906 körül népzenei anyagokat?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Milyen alkalomra készült (és milyen kontextusban vált világszerte ismertté) a Psalmus Hungaricus?
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Ugyanazon 1923-as ünnepi koncerten Kodály mellett melyik két kortárs kapott még megbízást új műre?
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. Hol és mikor volt a Háry János első előadása?
8.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8. Melyik Kodály-mű készült 1933-ban a Budapesti Filharmóniai Társaság 80. évfordulójára?
9.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9. Melyik állítás igaz a Missa brevis első előadására?
10.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10. Mi a Kodály-koncepció egyik alapfelfogása a zenei írás-olvasás tanításában?

 

