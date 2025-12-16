„A zene mindenkié” – ha 10 kérdésből 8-ra jól válaszolsz, megérdemled az ötöst!
December 16-án született Kodály Zoltán, ma van a Magyar Kórusok Napja is. Kodály neve egyszerre jelent zeneszerzőt, népzenekutatót és pedagógust. Te is tanultál róla, már általános iskolában is. Lássuk, mire emlékszel! Ha a 10 kérdéses kvíz legalább 8 kérdésére választ tudsz adni, ötöst kapsz!
Ha van magyar név, ami egyszerre jelent világszínvonalú zeneszerzőt, tudóst és tanárt, az Kodály Zoltán. Kecskemétről indult, de a hatása globális lett. A kóruséneklés és a zenei nevelés tőle indult világhódító útjára.
Kodály kortársával, Bartók Bélával együtt kezdett népzenét gyűjteni a 20. század első éveiben. Az új, korszerű technikát is bevetették, fonográfhengerekre rögzítve a dallamokat. A komponistát pedig 1923-ban egy városi megbízás emelte igazán reflektorfénybe: a Psalmus Hungaricus a főváros egyesítésének 50. évfordulójára készült – ugyanazon ünnepi koncerten, ahol Bartók Béla és Dohnányi Ernő új művei is megszólaltak.
Kodály egyik leggyakrabban énekelt műve az Esti dal. Ezt a világ számtalan kórusa tűzi műsorára.
Kodály Zoltán születésnapja egyben a Magyar Kórusok Napja
Kodály a zeneszerzés mellett oktatott és nevelt is. Nevelési programjának fókuszában ez állt: „A zene mindenkié”. Pont ezért tartják Kodály születésnapján a Magyar Kórusok Napját. Tulajdonképpen azt ünneplik, hogy a közös éneklés még mindig a leghatékonyabb közösségépítés. A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége 2025-ben is meghirdette a Magyar Kórusok (Hó)Napját: idén az élő koncerteken van a hangsúly. A hangversenyek időpontja, helyszíne és műsora elérhető a KÓTA honlapján és Facebook-oldalán. Holnap, december 17-én a budavári Mátyás-templomban "Fények útját bölcsek járják" címmel a Marczibányi téri Kodály Iskola ünnepi hangversenye lesz.
Most próbára teheted, mit tudsz Kodályról, kvízünk kitöltésével:
1. Miért pont december 16-án tartják a Magyar Kórusok Napját?
2. Hol született Kodály Zoltán?
3. Kivel kezdett Kodály a 20. század elején rendszeres népzenei gyűjtésbe, a legkorábbi utak idején?
4. Milyen eszközzel rögzítettek már 1905–1906 körül népzenei anyagokat?
5. Milyen alkalomra készült (és milyen kontextusban vált világszerte ismertté) a Psalmus Hungaricus?
6. Ugyanazon 1923-as ünnepi koncerten Kodály mellett melyik két kortárs kapott még megbízást új műre?
7. Hol és mikor volt a Háry János első előadása?
8. Melyik Kodály-mű készült 1933-ban a Budapesti Filharmóniai Társaság 80. évfordulójára?
9. Melyik állítás igaz a Missa brevis első előadására?
10. Mi a Kodály-koncepció egyik alapfelfogása a zenei írás-olvasás tanításában?
