„A zene mindenkié” – ha 10 kérdésből 8-ra jól válaszolsz, megérdemled az ötöst!

Ha van magyar név, ami egyszerre jelent világszínvonalú zeneszerzőt, tudóst és tanárt, az Kodály Zoltán. Kecskemétről indult, de a hatása globális lett. A kóruséneklés és a zenei nevelés tőle indult világhódító útjára.

A mai Erkel Színház, ekkor Városi Színház. Kodály Zoltán és Victor de Sabata olasz karmester. Fotó: Fortepan/Bojár Sándor

Kodály kortársával, Bartók Bélával együtt kezdett népzenét gyűjteni a 20. század első éveiben. Az új, korszerű technikát is bevetették, fonográfhengerekre rögzítve a dallamokat. A komponistát pedig 1923-ban egy városi megbízás emelte igazán reflektorfénybe: a Psalmus Hungaricus a főváros egyesítésének 50. évfordulójára készült – ugyanazon ünnepi koncerten, ahol Bartók Béla és Dohnányi Ernő új művei is megszólaltak.

Kodály egyik leggyakrabban énekelt műve az Esti dal. Ezt a világ számtalan kórusa tűzi műsorára.

Kodály Zoltán születésnapja egyben a Magyar Kórusok Napja

Kodály a zeneszerzés mellett oktatott és nevelt is. Nevelési programjának fókuszában ez állt: „A zene mindenkié”. Pont ezért tartják Kodály születésnapján a Magyar Kórusok Napját. Tulajdonképpen azt ünneplik, hogy a közös éneklés még mindig a leghatékonyabb közösségépítés. A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége 2025-ben is meghirdette a Magyar Kórusok (Hó)Napját: idén az élő koncerteken van a hangsúly. A hangversenyek időpontja, helyszíne és műsora elérhető a KÓTA honlapján és Facebook-oldalán. Holnap, december 17-én a budavári Mátyás-templomban "Fények útját bölcsek járják" címmel a Marczibányi téri Kodály Iskola ünnepi hangversenye lesz.

