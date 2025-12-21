"Temetkezési vállalkozó vagyok: ezeket a játékokat soha nem adnám a gyerekeimnek karácsonyra!"

Karácsonyig már csak néhány nap maradt hátra, így akik eddig még nem tették meg, most gőzerővel keresik a tökéletes ajándékot a gyerekeik és családtagjaik számára - nem árt azonban résen lenni ilyenkor, és figyelembe venni néhány fontos szempontot. Egy temetkezési vállalkozó – aki a pályafutása során már túl sokat látott –, osztotta meg azt, melyek azok a játékok, amelyeket örökre száműzött az otthonukból, a gyermekei közeléből. Lauren Taylor, egy floridai temetkezési vállalkozó a TikTokon tesz közzé tartalmakat, amelyekben arra is kitért, mik azok a játékszerek, amelyek balesethez, legrosszabb esetben tragédiához is vezethetnek.

Ezek a játékok tiltólistásak a temetkezési vállalkozó szerint / Fotó: Sandra Seitamaa / unsplash.com – Képünk illusztráció

Ezeket a játékokat helyezte tiltólistára a temetkezési vállalkozó

Az egyik játék, amelyet Lauren a tiltott játékok listájára helyezett, a fidget spinner, avagy magyar fordításban a kézi búgócsiga volt: mint mondta, ennek egyes részei könnyedén leeshetnek, ami komoly veszélyt jelenthet, amennyiben egy gyermek lenyeli őket.

A darabok fulladásveszélyt jelenthetnek. Ha a te kisgyerekeid is olyanok, mint az enyémek, akkor nem az a kérdés, hogy eltörik-e, hanem az, hogy mikor

- tette hozzá a temetkezési vállalkozó, aki egy röntgenfelvételt is megosztott egy 10 éves kislányról, akinek a fidget spinner egy darabja szorult be a torkába, és azonnali műtétre volt szükség az eltávolításához. Továbbá azoknál a kézi búgócsigáknál, amik világítanak, fennáll a gombelem lenyelésének a veszélye is. A fidget spinnereken kívül Lauren kitiltotta az otthonukból a vízgyöngyöket és az ugróköteleket is, mondván, nem érik meg a kockázatot.

Az Államokban a vízgyöngyöket fejlesztő játékként reklámozzák a kisgyermekeknek, sőt, az iskolákban is kaphatók ilyen tevékenységekhez

- nyilatkozta Lauren a Mirrornak.

A gyerekeimnek tilos ugrókötelezniük. Túl sok olyan halálesetet láttam már, amiket ezek okoztak, és soha nem fogom tudni elfelejteni őket

- tette hozzá a nő, akinek a tartalmait már több mint 85 ezren követik a TikTokon.

Nagyon nehéz felügyelni a gyerekeket, különösen, ha többen is vannak, a balesetek pedig nagyon-nagyon gyorsan megtörténnek. Szeretném megértetni veletek ezeket a pontokat: a balesetek nagyon gyorsan megtörténnek! Egyszerűen dobd ki azokat a játékokat, amik veszélyesek

- emelte ki Lauren.