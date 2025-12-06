Itt találkozhatnak a gyerekek személyesen a Mikulással
A főváros több pontján is felbukkan majd a nagyszakállú december 6-án. Íme néhány helyszín és programötlet Szent Miklós napjára. Idén akár hajókázni vagy korcsolyázni is lehet majd a Mikulással!
Több lehetősége is adódik december 6-án a gyerekeknek és a szüleiknek, hogy személyesen találkozhassanak a Mikulással. A piros ruhás jótevő feltűnik majd vonatokon, vásárokban, hajókon, sőt még egy repülőtéren is.
Idén is kilátogat az állatkertbe a Mikulás
December 6-án különleges meglepetéssel várja a kicsiket és nagyokat a Fővárosi Állat- és Növénykert: a Mikulás hosszú útja első állomásaként ugyanis ide látogat majd. A találkozó helyszíne és időpontja: 10:00-11:30 óra között a Plant Café terme. További információk az eseményről itt találhatók.
A Várkert Bazárban is feltűnik majd a nagyszakállú
A nap folyamán délelőtt 10 órától este 18 óráig interaktív játékokkal és aktivitásokkal várják az ide látogató kicsiket és nagyokat. Lesznek kézműves foglalkozások és lehet fotózkodni a Mikulással és a karácsonyi manókkal. Délelőtt a Kolompos koncertezik, délután a Nefelejcs Bábszínház lép a színpadra. A programokon való részvétel ingyenes, kivéve a koncertet és a bábszínházat.
Idén korcsolyázni is lehet a Mikulással
Óbuda Fő terén december 6-án 10:00-12:00, illetve 14:00-16:00 óra között a jégpályán bárki találkozhat a Koris Mikulással, akivel együtt lehet siklani a jégen és még édes ajándékkal is megörvendezteti a gyerekeket. A jégpálya használata ingyenes és korcsolyát is lehet bérelni.
A Városháza Parkba is ellátogat a Mikulás
A Városháza Parkban szombaton 13:00–18:00 óra között lehet összefutni a Mikulással, aki idén nem a repülő szánnal érkezik, hanem korcsolyát húz, így a jégpályán is összefuthatnak vele a gyerekek.
A vonatokon is feltűnik majd a Télapó
December 6-án, szombaton újra megrendezik az adventi időszak legkedveltebb családi programját a Vasúttörténeti Parkban! Lesznek koncertek, különvonat a Nyugatiból, interaktív bűvészműsor, Kovácsovics Fruzsina koncert, korlátlan kerti vasutazás, kézműves sarok és természetesen a Mikulás és manói is várják a gyerekeket és felnőtteket. További részletek az eseményről itt olvashatók.
A Gyermekvasúton is feltűnik majd a Mikulás
A Mikulás és segítői, a krampuszok december 6-án és 7-én ismét birtokba veszik a Gyermekvasutat, hogy együtt vonatozzanak a gyerekekkel. Közös énekléssel, játékokkal várják a kicsiket, akik személyesen találkozhatnak a Mikulással, aki kis csomaggal ajándékoz meg minden gyereket. Az adventi díszbe öltöztetett vonatok Hűvösvölgy állomásról indulnak, ahova az érkezőket a krampuszok
- gyermekprogramokkal,
- kézműves foglalkozással,
- arcfestéssel
- és ízletes harapnivalókkal, forró italokkal várják.
Az esemény részletei itt találhatók.
Az Aeroparkban is össze lehet futni a Mikulással
December 6-án az Aeroparkba is ellátogat a Mikulás, hogy megajándékozza a repülésrajongó gyerekeket. A nagyszakállú két reptérlátogatáson biztosan meglepi a családokat, de napközben akár időpontot is foglalhatunk hozzá, hiszen akárcsak a korábbi években, idén is a kedvenc gépén, a Jak-40-es hangulatos fedélzetén beszélget majd az érkezőkkel. A lehetőségről itt lehet bővebben tájékozódni.
Egy hajón is biztosan feltűnik majd a Mikulás
Ünnepi kaland vár minden gyermeket a MAHART Cruises legnagyobb hajóján, a BUDAPEST rendezvényhajón is most hétvégén. A Mikulás és vidám manói is a fedélzeten lesznek, hogy varázslatossá tegyék ezt a különleges napot. A felejthetetlen hajózás mellett lesznek még kézműves foglalkozások, manó-műsor, közös éneklés és ünnepi finomságok.
Akár sportolás közben is lehet idén találkozni a Mikulással
Mikulás tájfutás lesz a Ligetben december 6-án 9:00-13:00 óra között. Az esemény helyszínén személyesen is tiszteletét teszi a Télapó, akivel 9:00-től 10:30-ig lehet majd találkozni a Magyar Zene Háza mellett, a Zenei játszótérnél. Az esemény további részletei itt olvashatók.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre