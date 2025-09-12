RETRO RÁDIÓ

Nyoma veszett Bettinának: hónapok óta keresik a 16 éves hajdúszoboszlói lányt

Június 28-án eltűnt egy 16 éves hajdúszoboszlói lány. Szerettei szerint rossz társaságba keveredhetett, ráadásul gyógyszeres kezelést igényelne, amelyet már hónapok óta nem kap. A rendőrség körözést adott ki.

Június 28-án nyomtalanul tűnt el a 16 éves hajdúszoboszlói lány, akiről azóta sem tudnak semmit. A tinédzser Hajdúszoboszlón, egy lakásotthonban tartózkodott, onnan pedig ismeretlen helyre távozott. A rendőrség körözést adott ki, ami eddig nem vezetett eredményre. 

Június 28-án tűnt el a hajdúszoboszlói lány. Fotó: Police.hu

Nem találják a hajdúszoboszlói lányt

Folyamatosan várja a fejleményeket a testvére. 

Hívtuk már a lakásotthont, de eddig azt mondták, nem tudnak semmit

– mondta lapunknak Krisztina. A testvére szerint a lány valószínűleg rossz társaságba keveredhetett, és olyan információk is vannak, hogy lopásra kényszeríthetik. Krisztina szerint elképzelhető, hogy a tinédzser egy barátjánál tartózkodik.  

A rendőrség már kiment hozzájuk, és nem találta meg Bettinát. Lehet, hogy rossz társaságba keveredett, sőt, lopásra is kényszeríthetik

 – közölte velünk Krisztina. A rendőrség hivatalosan is körözi Bettinát, de eddig nem sikerült áttörést elérni az ügyben. Bettinának ráadásul gyógyszert is kellene szednie, amelyet valószínűleg nem szed. Ez pedig befolyásolhatja a viselkedését is. 

Ez is nagyon aggaszt minket, mert a gyógyszere nélkül bármi történhet vele

 – fogalmazott a testvér. A közösségi médiában sokan az aggodalmukat fejezték ki.  

A család köszöni a segítséget, hiszen többen érdeklődtek náluk, némelyek próbáltak tippeket is adni: „Eddig minden információ zsákutca volt” – hangsúlyozta Krisztina. Talán sokan úgy érezhetik, Krisztina egyedül maradt ebben a szörnyű helyzetben, de az elmondása szerint Bettina szülei is rendkívül aggódnak.  

Sajnálattal édesapánk már nincs, de az édesanyánk teljesen kétségbe van esve

 – árulta el Krisztina. 

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság körözést adott ki Bettina ügyében. A hatóságok a lakosság segítségét kéri, bárki, aki információval rendelkezik, hívja a 112-es segélyhívót. 

 

 

