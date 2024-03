Lehullt a lepel: Soros György fizette a baloldal kampányát!

A sok mellébeszéléssel ellentétben nem mikroadományokból, hanem egy nagy adományozó – nyilvánvalóan Soros György – pénzéből finanszírozták a baloldali ellenzék 2022-es választási kampányát – derül ki tengeren túlon bejegyzett szervezet Mandiner által megszerzett amerikai pénzügyi beszámolójából. A Mandiner birtokába került dokumentumból az is nyilvánvaló, milyen módszerrel próbálhatták elfedni Korányi Dávidék, hogy szinte teljes egészében a spekuláns támogatásaitól függ a szervezetük működése.

Döntően Soros Györgytől érkeztek a guruló dollárok a baloldalhoz! (Fotó: AFP)

Milliárdos összegű „mikroadomány” is érkezhetett

A Mandiner birtokába került, Korányi Dávid által készített dokumentumban ugyanis feketén-fehéren az szerepel, hogy a 2022 december 31-ével lezárult pénzügyi időszakban az Action for Democracy több, mint 11 millió dolláros, azaz közel 4 milliárd forintos költségvetését kitevő adományok mintegy 90 százaléka mindössze egy kiemelt adományozótól származott.

Ez egyértelműen cáfolja a baloldal és Korányiék korábbi állításait, amelyek szerint „mikroadományokból” gyűlt volna össze az a Mindenki Magyarországa Mozgalomnak juttatott közel kétmilliárd forint, amivel egy eltitkolt kilétű, titokzatos adományozói kör kormányváltást szeretett volna előidézni hazánkban a legutóbbi országgyűlési választásokon.

Ismert, az elmúlt hetekben egy MagaBabe elnevezésű X-fiókon közzétett videókon az Action for Democracy vezetői és munkatársaik maguk beszéltek arról, hogy Soros György állhatott a támogatások mögött. A szervezet vezetője, Korányi Dávid, aki korábban Bajnai Gordon államtitkára és Karácsony Gergely városdiplomáciai főtanácsadója volt, az egyik felvételen homályosan úgy fogalmazott: „sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudom, hogy ő (Soros György) támogatott-e minket.”

Már önmagában ez a kijelentés is felért egy beismeréssel, hiszen, ha az adományozók kilétét nem is fedheti föl Korányi, arról bizonyára beszélhetett volna, hogy valaki nem adott pénzt a szervezetének.

Egyre kínosabb rejtegetni Soros szerepét

Nem ez volt az egyetlen eset, hogy az Action for Democracy igyekezett terelni azzal kapcsolatban, hogy Soros György állt-e mögöttük. Egy 2022 decemberében kiadott közleményben Korányi úgy fogalmazott: „Sem a National Endowment for Democracy, sem a Nyílt Társadalom Intézet semmilyen formában nem támogatta szervezetünket, noha az sem lenne ellentétes értékeinkkel, ha megtennék.”

Érdekes, hogy az Action for Democracy vezetője itt sem cáfolta Soros György érintettségét, hanem valamiért arról írt csupán, hogy a milliárdos spekuláns alapítványától nem kaptak pénzt. Erre a nyakatekert, mellébeszélő kommunikációra is a most lapunk birtokába került pénzügyi beszámolóban találni meg a magyarázatot. A dokumentumban ugyanis szó szerint ez áll:

„Noha ez nem volt jogi követelmény, sem az amerikai, sem a magyar törvények szerint, az Action for Democracy által a Mindenki Magyarországa Mozgalomnak nyújtott – hozzávetőlegesen 5,1 millió dolláros – támogatás mögötti adományok kizárólag magyar állampolgársággal rendelkező természetes személyektől származtak.”

Mint ismert, Soros György magyar állampolgársággal is rendelkezik, így magánszemélyként lehetett ő az a támogató, aki „mikroadományként” átutalta a szóban forgó 5,1 millió dollárt – mintegy 1,8 milliárd forintot – Korányiéknak. A fentiek alapján ezért kérdéseket küldtek az Action for Democracy vezetőjének, hogy végre tisztázzák magánszemélyként támogatta-e őket Soros György, vagy esetleg a milliárdos fia, Alex Soros, és a spekuláns volt-e az Action for Democracy pénzügyi beszámolójában említett főszponzor.

Nyitva hagyhatta a pénzcsapokat a spekuláns

A Mandiner birtokéba került dokumentumból az is kiderül, Korányi Dávidék szervezetének nincs oka azt hinni, hogy a titokzatos gigaadományozójukkal ne folytatódna a kapcsolat a belátható jövőben. „Mégis, bármiféle megakadás ebben a kapcsolatban (például, ha nem sikerülne megújítani a támogatási szerződéseket, vagy visszatartanák a forrásokat) ellehetetlenítő hatással lenne arra, hogy az A4D finanszírozni tudja a jelenleg is zajló műveleteit” – fogalmaztak az Action for Democracy beszámolójában, amiből kiderül, teljes egészében Soros Györgytől függhet a tevékenységük, és azt remélik, a jövőben is használhatják a spekuláns forrásait.

Ahogy arról a Riposton olvasni lehet: a magyar baloldal választási kampányának finanszírozói hátteréről a most napvilágra kerülő információk szerint tehát pontosan az a kép rajzolódik ki, amelyet az Action for Democracy kuratóriumának tagja, Wesley Clark tábornok vázolt föl, amikor így fogalmazott: „De nézzük, kicsoda is Soros György. Ő egy amerikai, aki történetesen Magyarországon nőtt fel. Miért is irányítaná a politikát Magyarországon? Mi sem akarnánk ezt.”