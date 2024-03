Az utolsó pillanatig herdálja a főváros vagyonát Karácsony: újabb 7 milliárd értékben ad el ingatlanokat

Karácsony Gergely még a választások előtti utolsó pillanatig herdálja Budapest vagyonát. Jelenleg is számos épület és telek van eladósorban, összesen több mint 7 milliárd forintért. A baloldali városvezetés gyakorlatához illeszkedően a legértékesebb ingatlanon –amely önmagában 6,5 milliárd forint– úgy adnak túl Karácsonyék, hogy semmilyen funkcionális megkötést nem írnak elő. Azaz: szabad a gazda, bevásárlóközponttól a giga magas irodaházig...

A kelenföldi ingatlanért több, mint 6 milliárdot remél Karácsony Gergely Fotó:bfvk.hu

Alig két és fél hónap van hátra a június 9-i önkormányzati választásokig, de Karácsony Gergely az utolsó pillanatig kiárusítja Budapest vagyonát. Eladó lett például az a 11. kerületi csaknem 30 ezer négyzetméteres fejlesztési terület, amelyen a Vitézy Dávid által példaként felhozott egykori oktatási épület is áll, rajta egy gigaplakáttal. Ez az egyik legnagyobb Budapesten, így a reklámfelület kiadása is vaskos pénzt hozott a fővárosnak, miközben a főpolgármester közösségi oldalán bejelentette, hogy saját kezével fogja ezeket a városképet elcsúfító óriáshirdetéseket leszedni. Budapest jelenlegi első embere nyilván nem volt tisztában azzal, hogy éppen az általa vezetett fővárosé az egyik legnagyobb plakát, amelyet azóta sem szedetett le!

Az Etele plázához közel lévő, eladósorba került területre szinte bármi építhető. A kiírás szerint "a hatályos kerületi építési szabályzat alapján az Ingatlan olyan övezetbe sorolt, amely különlegesen szélesre tárja a megvalósítható rendeltetések körét, ipari–logisztikai rendeltetések kivételével gyakorlatilag bármilyen más funkció megvalósítását lehetővé teszi, a mostani 30 helyett 65 méter magasságban. Vagyis több mint dupla olyan magas toronyház is építhető a telekre!

A XII. kerületben is árusítanak egy beépítetlen, 1.776 négyzetméteres területet, lakóövezeti besorolással. Kőbányán rögtön kettőt is elárvereznek, az egyiken irodákat is építhetnek. Aztán van itt még 8 darab szántó, külön helyrajzi számmal, összesen csaknem 20 ezer négyzetméteren, amelyeket külön-külön bocsátanak áruba. Az értékesítésekből, amelyek április-május hónapokban zárulnak, Karácsony Gergely több, mint 7 milliárdot remél.

Wintermantel Zsolt szerint a baj az, hogy Karácsonyék csak eladnak, valójában nem gazdálkodnak Fotó: Soós Lajos

"Karácsony Gergelyék annak ellenéri akarják felélni az ingatlanvagyont, hogy rekordméretű adóbevételből gazdálkodnak. Láthatóan rosszul"– mondta a Metropolnak Wintermantel Zsolt, aki szerint nem az a legnagyobb baj, hogy a baloldali városvezetés ingatlanokat értékesít, hanem az, hogy mindenféle stratégia nélkül teszi ezt és kizárólag eladott az elmúlt négy és fél évben, viszont nem fejlesztett.

Az nem ördögtől való, hogy a főváros gazdálkodik az ingatlanjaival, sőt ez kötelező feladata is. A nagy probléma az, hogy Karácsony Gergelyék nem gazdálkodnak, hanem csak el akarják adni, fel akarják élni az ingatlanvagyont. A gazdálkodás ugyanis azt jelenti, hogy az eladott ingatlanok árát visszaforgatjuk, azaz felújítunk vagy veszünk más ingatlanokat. De ilyen stratégiája nincs a fővárosnak, a baloldali városvezetés kizárólag bevételszerzésként tekint az értékesítésre. Kiss Ambrus el is szólta magát, hogy azért akarnak eladni, mert az idei költségvetés bevételi oldalán szerepel a vételár. Ugyanakkor az idei költségvetésben nincsen olyan típusú fejlesztési, beruházási kiadás, ami indokolná ezt az értékesítést. Egyszerűen a folyó működésre akarják az ingatlanvagyont felélni

–tájékoztatott a fővárosi Fidesz-KDNP frakcióvezetője, aki hozzátette: "A fővárosban sem zöldfejlesztési, energiahatékonysági, sem közlekedésfejlesztési, sem ingatlanfejlesztési stratégia nincsen.

Karácsony Gergelyék egyszerűen élnek bele a mába. Csak egy dolog számít a baloldali városvezetésnek, hogy a káderek ki legyenek fizetve és a politikai hatalmat meg tudják tartani".

Lakossági tiltakozások fékeztek meg értékesítéseket – Ez ma Karácsony Budapestje

A főváros nagyüzemben értékesített ingatlanokat az elmúlt években, a többi között II. kerületi villákat, egy szivattyúházat, egy vidéki szociális otthont, az egykori kispesti kultúrházat és a kőbányai lőteret, összesen 61 ingatlant bocsátottak áruba Karácsonyék csak tavaly tavasszal, összesen 18 milliárd forintért. Számos olyan értékesítési kísérlet is volt, amelyet lakossági tiltakozás akadályozott meg. A többi között Újpesten az egykori uszoda területe menekült így meg vagy a víztorony mellett álló füves, parkos terület. Nagy botrányt kavart a XI. kerületi Bikás parknál lévő szolgáltató épületkomplexum területének értékesítése is, ami szintén bérlői és lakossági tiltakozás hatására hiúsult meg.

Ingatlaneladási botrányok, feljelentések garmada

A baloldal által működtetett, maffiaszerű hálózatra utalt több kipattant ingatlanbotrány is, miközben a főváros és a baloldali polgármesterek rohamosan felélték Budapest vagyonát. Érdekesség, hogy Budapest baloldali vezetése szinte rögtön, ahogy elfoglalta 2019-ben a székét, csőddel riogatott. Akkor, amikor még Tarlós István öröksége, 214 milliárd forint (ennek több, mint háromnegyede szabadon elkölthető) ott volt a kasszában! Az ingatlanok nagyüzemi értékesítése már akkor elkezdődött, egy bő évre rá pedig kipattant az úgynevezett Városháza-gate botrány.

"A 4,7-ből, 3,9 hektárt eladnánk, és 8 ezer négyzetmétert megtartanánk"–hangzott el Anonymus hangfelvételén az értékesítési szándék, de ennél jóval több mindenre is lehetett következtetni. Az ügyben nyomozás indult. Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő befolyással üzérkedés és hivatali visszaélés miatt, több fővárosi ingatlan értékesítése miatt tett feljelentést. A kormánypárti képviselő a többi között a III. kerületi Bécsi úton található, 10,5 hektáros, fővárosi tulajdonú ingatlan eladás miatt is a hatóságokhoz fordult.