Az évszázad munkaügyi pere zajlik épp: egy nő panaszt tett munkahelye ellen, mert 20 éven keresztül nem bíztak rá semmilyen munkát

Egy nő beperelt egy francia telekommunikációs céget, miután húsz éven át fizetést kapott anélkül, hogy valaha is munkát bíztak volna rá. Bár sokak számára ez álomhelyzetnek tűnhet, Laurence Van Wassenhove számára ez maga volt a rémálom. A jelenleg 59 éves nő még 1993-ban kezdett dolgozni a France Télécomnál, amely később Orange néven működött tovább. Egy idő után azonban epilepsziát és hemiplégiát – azaz féloldali bénulást – diagnosztizáltak nála, így eredeti munkakörét már nem tudta ellátni. Mivel HR-asszisztensként is képzett volt, egy titkári pozícióba helyezték át.

Az 59 éves nő perrel fenyegeti munkahelyét Fotó: pexels.com

Ez az ésszerűnek tűnő áthelyezés azonban nem tartott sokáig. 2002-ben Van Wassenhove kérte, hogy helyezzék át Franciaország egy másik régiójába, de az orvosi alkalmassági vizsgálat szerint nem volt munkaképes az adott pozícióban. Ezt követően tartalékállományba került – és gyakorlatilag évtizedekre ott is ragadt – írja az Unilad.

Fizetést kaptam, igen, de úgy bántak velem, mintha nem is léteznék

– nyilatkozta a Mediapart-nak. A hosszú tétlenség mentálisan is megviselte.

Az, hogy otthon vagyok, fizetést kapok, de nem dolgozom – nem kiváltság. Ez nagyon nehéz teher

Van Wassenhove 2015-ben panaszt tett a kormány felé, valamint a Diszkrimináció Elleni Küzdelem Főhatóságánál, de állítása szerint semmi sem változott. Ügyvédje, David Nabet-Martin szerint az évtizedes elszigeteltség depressziót okozott nála, és „megfosztották attól, hogy a társadalom része lehessen fogyatékossággal élőként”.

Az Orange vállalat a 2024-es ügy kapcsán a La Dépêche hírportálnak nyilatkozva azt állította, figyelembe vették Van Wassenhove „személyes szociális helyzetét”, és igyekeztek számára a legjobb körülményeket biztosítani egészségi állapotához mérten. Hozzátették, hogy egy új munkakörbe való visszatérését is tervezték, ám ez végül nem valósult meg, mivel a nő gyakran volt betegszabadságon.

A bírósági ügy jelenleg is folyamatban van.