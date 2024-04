Hídpénzbotrány: súlyos büntetés fenyegeti a gyanúsítottakat

Nagy bajba kerülhetnek a Lánchíd túlárazott felújításához kapcsolható fővárosi számlagyár fő felelősei, hiszen több súlyos bűncselekménnyel is meggyanúsíthatják őket, ha az eljáró hatóság elegendő bizonyítékot tud beszerezni.

Ismert, az ügyben jelenleg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) költségvetési csalás és vesztegetés gyanújával folytat nyomozást. Mindennek előzménye, hogy tavaly novemberben az adóhatóság elfogott egy praxisától eltiltott ügyvédet, Vig Mórt, miután kiderült, hogy köze lehet egy sok száz milliós számlagyárhoz.

Sikkasztást követhetett el a botrány kulcsfigurája

Később kiderült, miért lehetett szükség utóbbi két házkutatásra: az Atv.hu hozta nyilvánosságra hetekkel ezelőtt, hogy 2020 novembere és 2022 júliusa között az A-Híd 1,4 milliárd forintot utalt Vig cégének, fentebb említett Sunstrike Hungary Kft.-nek. Ebből az összegből továbbutaltak 900 millió forintot Vig Mór magánszámlájára, illetve ügyvédi letéti számlájára.

A gyanú szerint a továbbutalások a Vig Mórhoz köthető számlákra jellemzően ugyanazokon a napokon történtek, mint amely napokon az A-Híd Zrt.-től a pénzek a Sunstrike Kft.-hez érkeztek, az összegeket pedig rövid időn belül készpénzben felvették a számlákról.

Vig Mórt 2022 januárjában egy jogerős ítélete miatt eltiltották az ügyvédi hivatás gyakorlásától, emiatt stratégiát kellett váltani. Ezután vonták be Hegedüst az ügyletekbe, aki a saját ügyvédi letéti számlájára utalta a Sunstrike Hungary Kft.-hez érkező maradék összeget, majd onnan mintegy ötszázmillió forintot felvett készpénzben.

A fenti utalgatások több kérdést is felvetnek. Korábbi ügyvédi forrásunk szerint egyrészt Vignek az eltiltása után meg kellett volna szüntetnie a számláját, ha ezt nem tette, már nem járt el szabályosan.

Másrészt, az ügyvédi letéti számlára pontosan meghatározott célból érkeznek pénzek, amelyeket egy ideig ügyvédre bíznak, például ingatlanvásárlási ügyleteknél. Ha Vig esetében ez nem így történt, ráadásul az oda érkező összegeket a jogász (és Hegedüs) öncélúan felvette, az súlyos bűncselekménynek, sikkasztásnak hívják. Megjegyzendő, ha Vig Mór cégétől a magánszámlájára is indokolatlanul érkeztek az A-Híd pénzei, az is minősülhet sikkasztásnak forrásunk szerint. Nos, Tényi István utóbbi bűncselekmény miatt meg is tette a feljelentést.

Hűtlen kezelés gyanúja a Lánchíd-beruházás milliárdos megdrágítása hátterében

Tényi azonban nemcsak sikkasztás, hanem hűtlen kezelés gyanújával is a hatóságokhoz fordult, mégpedig a közpénzből finanszírozott Lánchíd-felújítás sokszoros megdrágulása miatt.

Ugye emlékszünk még? Karácsony Gergelyék a 2019-es választások után megfúrták a korábban kedvező feltételekkel kötött tendert és új közbeszerzési eljárást írtak ki. A tenderen az előző városvezetés alatt is befutó A-Híd Zrt. lett a győztes, csakhogy furcsa módon ötmilliárd forinttal drágább ajánlattal nyertek, mint amennyiért a Tarlós-érában végezték volna el a munkát. Ráadásul majdnem hatvanszorosára, 4,2 milliárd forintra emelték a Tarlós idején zajló tenderhez képest a vállalkozónak járó előleget, a céget terhelő kötbért viszont megfelezték.

Minderről Bajnai Gordon egykori bizalmasa egy titokban készített hangfelvételen úgy vélekedett, hogy a milliárdos drágulás oka egyértelműen az, hogy a fővárosi baloldal pénzt vett ki a projektből. Tényi szerint mindezzel megvalósulhatott a hűtlen kezelés, de a vesztegetés gyanúját sem zárta ki.

Az ismert feljelentő egyébként a fővárosig érő számlagyárügyben a Kehit is megkereste és náluk is bejelentést tett sikkasztás, hűtlen kezelés és vesztegetés miatt. A szervezet vizsgálatot indított, sőt, pár hete egy részjelentést is közölt, ami megerősítette a sajtóban megjelent információkat és porrá zúzta Karácsonyék korábbi magyarázkodását.

A titokzatos informátor szerint baloldali politikusok állnak a fővárosi számlagyár mögött

A fővárosi számlagyárügy a napokban aztán újabb fordulatot vett, hiszen Budai Gyulánál jelentkezett egy titokzatos informátor, aki lerántotta a leplet a baloldal egyik legnagyobb korrupciós botrányáról.

Az ismeretlen levélíró azt állította, hogy Vig Mór a Mammut bevásárlóközpontnál található biztonsági cég irodájába járt „elszámolni” a Lánchíd-beruházásból kiszivattyúzott, majd készpénzben felvett összegekkel.

Az „elszámolás” a levélíró szerint a vállalkozás vezetője és a jogász között zajlott.

Ebből egyértelműen az következik, hogy az A-Híd Zrt. által az exügyvédnek átutalt másfél milliárd forint itt cserélhetett gazdát. Budai szerint ráadásul a biztonsági cég kapcsolatban áll a felújítást végző A-Híd Zrt.-vel.

Ám ami még gyanúsabbá teszi az egész történetet, hogy a levélíró úgy tudja: a hídpénzből jelentős összegek kerültek a fővárosi baloldalhoz.

A megtudott adatok alapján nem volt nehéz megállapítani, hogy a biztonsági cég a Lövőház utca 7–9. szám alatt található Árgus-Security Vagyonvédelmi Kft. A biztonsági vállalkozás egyik tulajdonosa Apáthy Zoltán Endre, az ő édesapja pedig nem más, mint Apáthy Endre, akinek a családi érdekeltségébe tartozik az A-Híd Zrt. Amennyiben tehát igazak a bennfentes levélíró állításai, a Lánchíd-beruházásból „kimentett” pénzek az azt végző A-Híd tulajdonosi köréhez kerülhettek vissza, ahonnan az összegek a levélíró szerint a budapesti Városházán landoltak.

Az ügyben vesztegetés gyanújával a rendőrség elrendelte a nyomozást, ám célszerűségi okokból a több száz milliós számlagyárban már eljáró NAV-hoz került az ügy. Nem véletlenül, hiszen a szálak összeérnek, és az sem zárható ki, hogy a cikkünkben említett további bűncselekményekkel is „megtalálják” az érintetteket.

Egyre csak sűrűsödnek a sötét felhők a Karácsony Gergely vezette budapesti Városháza felett, miután Budai Gyula feljelentése alapján a baloldal egyik legnagyobb korrupciós botrányában már a rendőrség is nyomozást rendelt el – írta meg a Mandiner. Mint a portál jelezte, ez az ügy nem más, mint a túlárazott és korrupciógyanús Lánchíd-felújítás, amihez a legújabb információk szerint egy több száz milliós számlagyárba belebukó simlis exügyvéd, Vig Mór és ügyvédtársa, valamint egy biztonsági cég vezetője is köthető.

Bajnai bizalmasa megadta a választ

Az érthetetlen drágulást már abban az időben is többen kifogásolták, Karácsonyék részéről viszont csak mellébeszéléssel találkozott a közvélemény. Voltak persze olyan bennfentesek, akik tudhatták a drágulás okát. Ide tartozik a volt miniszterelnök, Bajnai Gordon régi bizalmasa is, aki egy lapunk által megismert hangfelvétel-leirat szerint arról beszélt, hogy azért került ötmilliárd forinttal többe Karácsonyék idején a Lánchíd felújítása, mert abból pénzeket osztottak vissza.

Az üzletember konkrétan úgy fogalmazott: „El vannak foglalva ezzel a Lánchíd meg Blaha Lujza tér, meg ezek körüli fosztogatással meg osztogatással stb., stb.” A beszélgetőtárs megdöbbenve kérdezett vissza, hogy „ebből ki lehet venni pénzt?” Bajnai Gordon régi „harcostársa” a felvételen a Lánchídra utalva konkrétan ezt mondta: Hát ötmilliárddal megdrágult, és kisebb a tartalma.” Azaz, az üzletember arra utalt, hogy a baloldali városvezetés pénzt szivattyúzhatott ki a projektből.

A hídpénzbotrány kulcsfigurája

Mindez a beszélgetés 2021 nyarán zajlott le, amikor – mint utóbb kiderült – már javában áramlottak a Lánchíd-pénzek egy titokzatos, a praxisától azóta eltiltott ügyvéd, Vig Mór cégéhez. A férfi (aki egyébként Vig Dávid Amnesty-vezér testvére) a hídpénzbotrány főszereplőjének is nevezhető. Neve azután vált ismertté, hogy a NAV tavaly novemberben őrizetbe vette, miután belebukott egy sok száz milliós számlagyárba.

Az adóhatóság az ügyben több helyszínen tartott házkutatást és foglalt le pénzeket. Az eljárásban kiszálltak többek között egy bizonyos Hegedüs Dániel ügyvédhez, illetve a Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt.-hez is.

Közpénzből készpénz

A fenti dátumokat és adatokat megerősítette az az elrendelt Kehi-vizsgálat is, amelynek részjelentése gyanús pénzmozgásokat tárt fel a Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt. és a számlagyáras Vig Mór cége között. A dokumentum emellett porrá zúzza Karácsonyék védekezését is: a főváros balliberális vezetése ugyanis eddig azzal érvelt, hogy a renoválás és a kétes pénzmozgások között nincs időbeli egybeesés. Csakhogy a Kehi egyértelműen rámutatott, hogy a másfél milliárd forint egésze a közbeszerzési eljárás alatt, 1,3 milliárd forint pedig a kivitelezési szerződés megkötése után került az A-Hídtól a számlagyáras exügyvéd cégéhez.

Megszólalt egy titokzatos informátor

Pofonegyszerűnek tűnik a korrupciós pénz útja

Amennyiben tehát igazak a bennfentes levélíró állításai, a Lánchíd-beruházásból „kimentett” pénzek az azt végző A-Híd tulajdonosi köréhez kerülhettek vissza, ahonnan az összegek a levélíró szerint a budapesti Városházán landoltak. Egyelőre egyik cég sem reagált az üggyel kapcsolatos kérdésekre, ahogy a főpolgármester sem érezte úgy, hogy meg kellene szólalnia. Budai mindenesetre azonnal feljelentést tett hivatali vesztegetés gyanújával a rendőrségen, a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) pedig el is rendelte a nyomozást.