Nincs menekvés: ezek a bombabiztos jelek lerántják a leplet a párodról!

Ha valaha is megcsaltak, pontosan tudod, mennyire fájdalmas és megalázó élmény. Nem csoda, hogy sokan szorongva figyelik a párjuk viselkedését, hátha felbukkan egy árulkodó jel. Noha a telefon rejtegetése vagy a megváltozott napi rutin már közismert gyanújelek, egy magánnyomozó most egy kevésbé ismert, mégis rendkívül árulkodó viselkedésformára hívta fel a figyelmet: a hirtelen megnövekedett készpénzhasználatra.

Ez az a jel, amit szinte mindenki figyelmen kívül hagy Fotó: freepik.com / Illusztráció

Cassie Crofts, egy magánnyomozó ügynökség vezetője szerint ez az a jel, amit szinte mindenki figyelmen kívül hagy.

Manapság szinte teljesen készpénzmentes társadalomban élünk. Ha a párod eddig mindig bankkártyát vagy mobiltárcát használt, és hirtelen ATM-ből vesz fel pénzt, az komoly gyanúra adhat okot

– mondta az Unilad szerint.

A készpénzhasználat nem hagy nyomot, így kiváló eszköz lehet azok számára, akik titokban akarnak tartani egy kapcsolatot vagy egy gyanús költést. Cassie példát is hozott:

Ha valaki elkölt 200 dollárt egy étteremben, valószínűleg nem egyedül vacsorázott. De ha 200 dollárt készpénzben vesz fel, arról már nem tudhatjuk, mire ment el

Egy bordélyház vezetője, Catherine De Noire is hasonló mintát figyelt meg. Elmondása szerint sok férfi vendégük kénytelen a közeli ATM-ből pénzt felvenni, mivel nem hordanak maguknál elegendő készpénzt.

Nagyon gyanús, amikor valaki hajnal 4-kor jelentős összeget vesz fel egy olyan környéken, ahol bordélyház is működik, főleg ha közös bankszámlát használnak a párjukkal

– tette hozzá.

A telefonhasználat megváltozása is gyakori intő jel lehet. Aaron Bond magánnyomozó szerint gyanús, ha a partner hirtelen megváltoztatja a jelszavát, vagy már a lakáson belül sem teszi le a telefonját.

Ha ideges lesz, amikor közeledsz a telefonjához, vagy nem akarja, hogy használd, az lehet a hűtlenség egyik jele

A szexuális élet hirtelen megváltozása szintén árulkodó lehet. Bhavna Raithatha pszichoterapeuta szerint mind a vágy hiánya, mind a szokatlanul magas szexuális aktivitás gyanús lehet.

A hűtlen fél olykor azért kezdeményez több szexet otthon, mert bűntudatot érez, és ezzel próbálja elnyomni azt. De ez gyakran már csak fizikai kiélés, az érzelmi kapcsolat hiányzik belőle

Raithatha szerint még a szeretkezés közbeni viselkedés is árulkodhat: „Sok kliensem a szex közben jött rá, hogy a párja megcsalja – például már nem nézett a szemébe.”