Nincs menekvés: ezek a bombabiztos jelek lerántják a leplet a párodról!

Ha valaha is megcsaltak, pontosan tudod, mennyire fájdalmas és megalázó élmény. Nem csoda, hogy sokan szorongva figyelik a párjuk viselkedését, hátha felbukkan egy árulkodó jel. Noha a telefon rejtegetése vagy a megváltozott napi rutin már közismert gyanújelek, egy magánnyomozó most egy kevésbé ismert, mégis rendkívül árulkodó viselkedésformára hívta fel a figyelmet: a hirtelen megnövekedett készpénzhasználatra.
Cassie Crofts, egy magánnyomozó ügynökség vezetője szerint ez az a jel, amit szinte mindenki figyelmen kívül hagy.
Manapság szinte teljesen készpénzmentes társadalomban élünk. Ha a párod eddig mindig bankkártyát vagy mobiltárcát használt, és hirtelen ATM-ből vesz fel pénzt, az komoly gyanúra adhat okot
– mondta az Unilad szerint.
A készpénzhasználat nem hagy nyomot, így kiváló eszköz lehet azok számára, akik titokban akarnak tartani egy kapcsolatot vagy egy gyanús költést. Cassie példát is hozott:
Ha valaki elkölt 200 dollárt egy étteremben, valószínűleg nem egyedül vacsorázott. De ha 200 dollárt készpénzben vesz fel, arról már nem tudhatjuk, mire ment el
Egy bordélyház vezetője, Catherine De Noire is hasonló mintát figyelt meg. Elmondása szerint sok férfi vendégük kénytelen a közeli ATM-ből pénzt felvenni, mivel nem hordanak maguknál elegendő készpénzt.
Nagyon gyanús, amikor valaki hajnal 4-kor jelentős összeget vesz fel egy olyan környéken, ahol bordélyház is működik, főleg ha közös bankszámlát használnak a párjukkal
– tette hozzá.
A telefonhasználat megváltozása is gyakori intő jel lehet. Aaron Bond magánnyomozó szerint gyanús, ha a partner hirtelen megváltoztatja a jelszavát, vagy már a lakáson belül sem teszi le a telefonját.
Ha ideges lesz, amikor közeledsz a telefonjához, vagy nem akarja, hogy használd, az lehet a hűtlenség egyik jele
A szexuális élet hirtelen megváltozása szintén árulkodó lehet. Bhavna Raithatha pszichoterapeuta szerint mind a vágy hiánya, mind a szokatlanul magas szexuális aktivitás gyanús lehet.
A hűtlen fél olykor azért kezdeményez több szexet otthon, mert bűntudatot érez, és ezzel próbálja elnyomni azt. De ez gyakran már csak fizikai kiélés, az érzelmi kapcsolat hiányzik belőle
Raithatha szerint még a szeretkezés közbeni viselkedés is árulkodhat: „Sok kliensem a szex közben jött rá, hogy a párja megcsalja – például már nem nézett a szemébe.”
További figyelmeztető jelek lehetnek az agresszív vagy gyanakvó viselkedés, illetve a gázlángolás, amikor a hűtlen partner a saját bizonytalanságát vetíti ki társára.
A hűtlen fél gyakran rád hárítja a gyanút: ‘Miért öltözöl ki mostanában? Kinek akarsz tetszeni?’ – ez a viselkedés összezavarhatja az embert, és mélyen romboló hatású lehet
– figyelmeztetett a pszichoterapeuta.
A testbeszéd is sokat elárulhat. Darren Stanton, egykori nyomozó és testbeszédszakértő szerint figyelni kell az olyan változásokra, mint a hirtelen megnövekedett telefonhasználat, az új külsőre való törekvés vagy a megszokott napi rutin elhagyása.
Ha a partnered már nem akar elmenni a közös családi eseményekre, vagy hirtelen sokkal többet kezd törődni a külsejével, érdemes elgondolkodni, mi állhat a háttérben
Természetesen minden kapcsolat más, és ezek a jelek nem feltétlenül jelentik azt, hogy a párod megcsal. De ha több ilyen viselkedést is megfigyelsz, érdemes lehet beszélgetni róla – őszintén.
