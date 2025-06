Gyilkos katonák Pestszentlőrincen? Különös maszkot viselő alakok jelentek meg éjszaka

Rendkívül ijesztő jelenségre lettek többen figyelmesek az eddig csendesnek tűnő, nyugalmas 18. kerületben éjszaka. A neve elhallgatását kérő olvasónk küldte el a képet, amit biztonsági kamerája rögzített hajnal 3-kor. Egy maszkos figura tűnt fel elemlámpával a kezében. A kép egy sorház zárt udvarán készült a Ganzkertvárosban, a Kerékkötő utcában. Ketten voltak. Az egyik alaposan felmérte a terepet, autókat, bejárati ajtókat. A társa közben az utat figyelte. Láthatóan profik, és valami nagyszabású dologban mesterkednek. A lakóknak a Squid Game - Nyerd meg az életed sorozat gyilkos katonái jutott az eszébe, így még jobban megrémültek. De mi az igazság?

A Squid Game egyenruhásaihoz hasonló rejtélyes látogató / Forrás: Facebook

Squid Game vagy a bűnözési hullám elérte a 18. kerületet is?

A belvárosban tomboló bűnözési hullám – drog, maffia, hajléktalanság – immár a külső kerületeket sem kíméli. Ez van, ha nem képesek a kerületvezetők csírájában elfojtani vagy megoldani helyben a problémákat. Pedig az utolsó hely, ahol hasonló jelenségre számítottunk, az a 18. kerület volt.

Gyanítom nem éjjeli egészségügyi sétáját ejtette meg.

- nyilatkozta a felvételt készítő lakos, aki először halálra rémült a felvételek láttán, majd próbálta humoros oldalról felfogni a rémületes fotót.

Mivel a környékükön szerencsére ritkán van ilyen para, gondoltam jelzem, hogy az emberek figyeljenek...lettek műkedvelő érdeklődők, úgy látszik már erre felé is.

Anett nagyon pontosan foglalja össze a lényeget: a külső kerületben eddig kevéssé voltak jellemzőek a betörések, rablások, nem volt rossz a közbiztonság. Most viszont elkezdhetnek felkészülni a helybeliek, ugyanis a lakók problémáinak megoldásával nem igazán foglalkozik a kerületvezetés.

A Squid Game egyenruhás őrei a népszerű sorozatban / Forrás: IMDb.com

Mit akarhatnak a rejtélyes idegenek?

Az esetnek különlegesen rémisztő hangulatot ad, hogy a titokzatos idegenek különös egyenruhát, kapucnit, kesztyűt és maszkot hordanak. Mintha egy titkos egyenruhás osztaghoz, szektához vagy társasághoz tartoznának. Többen is látták már az alakokat éjszakánként. Így találgatások kaptak szárnyra, hogy mi is lehet a rejtélyes öltözet: vívómaszk vagy méhészkedéshez használt ruha? Valamint mi célból van ez a szervezett feltérképezés? Természetesen a legvalószínűbb, hogy egy szervezett bűnöző csoport betöréseket igyekszik előkészíteni. Ezért nagyon komolyan kell venni a felvételeket. A biztonsági kamera tulajdonosa elküldte azokat a rendőrségnek is. Mégis a helyiek fantáziáját beindította a különös öltözet. Egyesek szerint olyan, mintha a népszerű sorozat, a Squid Game - Nyerd meg az életed kelt volna életre a valóságban. A sorozatban embereket visznek el, és egy titkos szigeten gladiátor játékokhoz hasonló túlélő valóságshow-t játszatnak velük, hogy milliárdosokat szórakoztassanak. A játék során nagyon hasonló maszkos alakok őrzik a résztvevőket. A pestszentlőrinciek abban bíznak, hogy nem várnak hasonló kalandok rájuk, és hamarosan visszatérhetnek megszokott, nyugodt életükbe.