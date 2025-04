A drogbandák miatt Terézváros a Harlem szintjére süllyedt

A helyiek közül rengetegen panaszkodnak különböző Facebook-csoportokban. Mára mindennapos az erőszak, a betörések és a drogbandák portyázásai, akik rettegésben tartják a hatodik kerület lakóit. De az utcán sétálva is lehet látni, hogy az épületek és házak rendkívüli módon el vannak hanyagolva, koszosak, mocskosak, szemetesek és kellemetlen bűz uralkodik. A lakóházak közös tereibe lépve pedig leszakított, kitépett postaládák, felborított kukák fogadják a lakókat. A lakók állítják: nincs közbiztonság.

Terézváros - illusztráció - Fotó: Markovics Gábor / Metropol

Drogbandák vandalizmusa miatt akadtak ki

Nem lehet nyáron nyitott ablaknál lenni. Bűz van. Konkrétan ammóniaszag. Eső után elviselhetetlen

– nyilatkozta a Metropolnak az itt élő D. S. Ottília. De nem ő az egyetlen, akinél betelt a pohár. Pásztor Mónika sok házat takarít a kerületben.

Én a kerületben takarítok, sajnos nem csak a postaláda a probléma. A lépcsőházakba idegenek bejárnak, illemhelynek használják és akkora szemét van, hogy az borzasztó

- mondta Mónika. Mindenki a drog terjedését, a drogbandák megjelenését nevezi meg a kellemetlen jelenségek legfontosabb forrásának. A drogos rémálommal nem először foglalkozik a Metropol. Drogosok portyáznak a terézvárosi bérházakban, ajtókat nyitogatnak, lopni próbálnak. A helyiek félnek, sokan már nem mernek egyedül közlekedni a saját házukban. Hiába panaszkodnak a lakók, a kerület nem tesz semmit.

"Úgy néz ki, hogy a drogprobléma kezd elharapózni Budapest tekintetében. Már nemcsak a külvárosokban, hanem nagyon sok belvárosi területen, köztük Erzsébetvárosban és Terézvárosban is visszatérő probléma lett a drogos bandák jelenléte. Olyan szintetikus szereket használnak – például herbált vagy kristályt –, amelyek sokszor patkánymérget is tartalmaznak. Ezeket a belvárosi kapualjakban lövik be maguknak, majd önkívületi állapotban próbálnak bejutni a lakásokba. Ez közvetlen veszélyt jelent a budapestiek biztonságára"

– mondta korábban lapunknak Radics Béla fideszes fővárosi képviselő.

D. S. Ottília szerint mostanra "átléptünk egy képzeletbeli vonalat".