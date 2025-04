Játszótér vagy hajléktalanszálló? Birtokba vették a drogosok a Szeszgyár közi játékokat Józsefvárosban

A parkba kutyát bevinni tilos, mégis ott a nyoma Fotó: Török Gergő

Amikor ott jártunk, akkor egy gyereket se hoztak oda. A közelben lakók is inkább távolabbi játszóteret választanak, minthogy a kétes helyen engedjék játszani a gyerekeket. Megtudtuk: a helyi közösség több alkalommal is jelezte a hatóságok felé a problémát, és remélik, hogy lesznek intézkedések is.

Józsefvárosban évek óta problémás ez a rész

A Metropol már több ízben is foglalkozott a józsefvárosi Szeszgyár közzel és kerttel. A Pikó András vezette önkormányzat 2021-ben találta ki, hogy az addig egy régi kerítésfallal lezárt Kőris utca és Szeszgyár utca közötti 60 méteres szakaszt megnyitja, és az így újonnan létrejött Szeszgyár köz névre keresztelt közterületet felújítja. Nagyjából a józsefvárosi önkormányzat döntésével egy időben, a Kőris utca, Diószegi Sámuel utca és az akkor még lezárt Szeszgyár köz által határolt, 7700 négyzetméteres, magántulajdonban lévő kertet egy ökofeminista csoport vette birtokba, akik a hatalmas kertet „közösségi nappaliként” és ökokertként használták volna. A kert állapota azonban egyre csak romlott, egyre több lett a szemét, az ökofeministák magaságyásaiban a gaz burjánzott, a kert pedig a drogosok kedvelt helye lett, akik injekciós fecskendőkkel dobálták tele az „ökokertet”. Mint azt ráadásul a Metropol kiderítette, a hatalmas kert alatt egy titkos pincerendszer húzódik, amit a csövesek vettek birtokukba és szeméttel borították tele.

Íme elképesztő videóriportunk a helyszínről: