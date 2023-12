Megszűnhet a patkányinvázió, bezárták a szeméttel teli Szeszgyár kertet!

Bezárták a józsefvárosi Szeszgyár kertet, miután a Metropol idén már több ízben is megírta, hogy milyen áldatlan állapotok uralkodnak a területen. A helyzet azonban korántsem mondható megoldottnak, a Pikóék által megálmodott sétálóutca idén sem lett kész, és a szemét sem tűnt el a magánkertből – a közelben élők legnagyobb bánatára.

Így nézett ki nyáron az ökofeministák által üzemelt Szeszgyár kert. Fotó: Metropol

Titkos pincerendszer húzódik a hatalmas kert alatt

A Metropol idén már több ízben is foglalkozott a józsefvárosi Szeszgyár közzel és kerttel. A Pikó András vezette önkormányzat 2021-ben találta ki, hogy az addig egy régi kerítésfallal lezárt Kőris utca és Szeszgyár utca közötti 60 méteres szakaszt megnyitja, és az így újonnan létrejött Szeszgyár köz névre keresztelt közterületet felújítja. Nagyjából a józsefvárosi önkormányzat döntésével egy időben, a Kőris utca, Diószegi Sámuel utca és az akkor még lezárt Szeszgyár köz által határolt, 7700 négyzetméteres, magántulajdonban lévő kertet egy ökofeminista csoport vette birtokba, akik a hatalmas kertet „közösségi nappaliként” és ökokertként használták volna. A kert állapota azonban egyre csak romlott, egyre több lett a szemét, az ökofeministák magaságyásaiban a gaz burjánzott, a kert pedig a drogosok kedvelt helye lett, akik injekciós fecskendőkkel dobálták tele az „ökokertet”. Mint azt ráadásul a Metropol kiderítette, a hatalmas kert alatt egy titkos pincerendszer húzódik, amit a csövesek vettek birtokukba és szeméttel borították tele, ami közegészségügyi szempontból is nagyon aggályos.

Íme elképesztő videóriportunk a helyszínről:

Nem hagyják annyiban a lakók

Az október 17-ei józsefvárosi közmeghallgatáson két józsefvárosi lakos is szóba hozta a Szeszgyár kert és köz ügyét is. „Tehát a lebontott Szeszgyár helyén levő üres telek rendezése, egy gazdátlan, gazos, elhanyagolt telekről van szó, a Kőris utca és a Diószegi utca sarkán. A szakadt sátorszerűségben hajléktalanok laknak, a kis területű parkoló felől meg is bontották a kerítést, amit látom, azóta megcsináltak, valószínűnek itt bujkálnak be azért, hogy eljuthassanak az illegálisan összetákolt sátorféléjükhöz. Van-e lehetőség arra, hogy rendeződjön a focipálya nagyságú telek sorsa?” - kérdezte egy, a Visi Imre utcában lakó józsefvárosi.

7700 négyzetméternyi pincerendszer van a kert alatt, tele szeméttel. Fotó: Metropol

Pikó András polgármester azzal nyugtatta meg a kérdezőt, hogy egyeztettek a szeméttel borított kert tulajdonosával, sőt helyszínbejáráson is voltak vele. „A tulajdonosnak kész tervei vannak egy nagy társasházra, ahhoz a befektetőt vagy megkapja, vagy nem, és amennyiben nem kapja meg, akkor az önkormányzat hajlandó és szívesen belemegy abba, hogy partner legyen annak a területnek a rendezésében” – mondta el a polgármester. Így aztán bár a lakók a problémáikra nem kaptak érdemleges választ, hiszen továbbra sem tudni, hány tonna szemét van a titkos pincerendszerben, vagy hány drogos húzódott be a kertbe, vagy hogy mikor takarítják ki végre a fertőzésveszélyes területet, azt megtudhatták, hogy tervekből nincs hiány.

A környéken élők egyelőre csak remélhetik, hogy valaha rendezett lesz a terület. Fotó: Metropol

Elküldték az ökofeministákat

Az ügyben azért egy minimális előrelépés történt: a kert tulajdonosa nem hosszabbította meg az ökofeministákkal az együttműködést, akiknek így el kellett vonulniuk a gazos, szemetes kertből. „Lezárult egy fejezet. Sajnos a tavalyi év nehézségei miatt, a tulajdonos döntésére, a telek határozatlan ideig zárva tart és nem üzemel többet Szeszgyárként” – jelentette be a Szeszgyárt kertet működtető csapat.

Hogy a 2021-ben beharangozott Szeszgyár köz felújítására mikor kerül sor, nem tudni. A közterület úgynevezett „közösségi tervezése” már 2022 januárjában lezárult, azóta az engedélyeztetés van folyamatban, ami azt jelenti, hogy még ki sem írták a közbeszerzési eljárást.