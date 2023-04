Miután a Metropol megírta, hogy drogtanyává változott a józsefvárosi Szeszgyár kert és Pikó András polgármester egy éve készülő, 60 méteres sétálóutcája, azonnal szemétszedési akciót hirdettek a kert üzemeltetői. Az esemény lezajlott, a szemét maradt, ahogy a hajléktalanok is, akik nemcsak hétköznap, amikor a kert zárva tart, hanem hétvégén is ott lézengenek - állításuk szerint az ökofeministák beleegyezésével. A józsefvárosi drogtanya helyzete az elmúlt hetekben sem rendeződött.

Tiszta lett? A józsefvárosi drogtanya szemétszedés után... Fotó: Metropol

A józsefvárosi drogtanya kitakarítása volt a cél

A Metropol számolt be róla, hogy drogtanyává változott a 8. kerületben a Kőris utca, Diószegi Sámuel utca és Szeszgyár köz által határolt, 7700 négyzetméteres kert, amit a Szeszgyárt Kert néven működő közösségi tér üzemeltetői vettek birtokba még 2021 nyarán.

A józsefvárosi drogtanya majd 8000 négyzetméternyi kert. Fotó: Máté Krisztián

A magántulajdonban lévő kertben „ökofeminista, queer” programokat tartanak, amikor kedvező az időjárás és ahogy a nevük is mutatja, környezettudatos, öko kertet művelnek. Mármint olyan világszinten is egyedi, józsefvárosi módon. Az ökofeminista kezdeményezés időközben a 8. kerületi önkormányzatnak is megtetszett, akik nemcsak megnyitották a kert mellett húzódó, korábban lezárt utcácskát, de annak csili-vili tervezésébe is belekezdtek. A környék azonban, mind az utcácska, mind a Szeszgyár kert, a drogosok és hajléktalanok kedvenc helyévé változott, lapunk videóban mutatta be milyen egy józsefvárosi drogtanya, mennyi szemét gyűlt össze és hogyan hevernek a drogozásra használt fecskendők a kertben.

Első videónk a drogtanyává változott "sétálóutcáról":

Cikkünk megjelenése után nem sokkal megszületett a döntés: ki kell takarítani a kertet. Nagyszabású szemétszedést hirdettek hát a Szeszgyár üzemeltetői, és közölték: a józsefvárosi önkormányzat is segít nekik abban, hogy az összegyűlt szemetet elszállítsák. Bár mi úgy látjuk, hogy a szemét maradt, csak egy másik sarokba rendezték át, az ökofeministák elégedettek, nagy sikerű telektakarításként emlegetik ezt a tavaszi hétvégét. Azonban nem kizárólag a szemét, hanem a fedél nélküliek is maradtak a kertben. Egyikük a Metropolnak azt mondta, a kert üzemeltetőinek beleegyezésével vannak ott, és a szemétszedésben és telektakarításban is segítettek nekik.

A fordított lomtalanítás, azaz "gyertek lopni!"

Az április 15-16-ai hétvégén fordított lomtalanítás lett volna a Szeszgyár Kertben. Miközben a telek még tele van szeméttel, az ökofeministák kitalálták, hogy kihasználhatnák az ingyenes józsefvárosi lomtalanítást és bevihetnének még némi lomot az utcáról. Valószínűleg nem tudják a Szeszgyár üzemeltetői, hogy a lomtalanítás során kitett dolgok elvétele lopásnak számít a jog szerint, mivel 2012 óta a tulajdonos által kitett dolgok nem "uratlanok", hanem azok a közszolgáltató tulajdonába kerülnek. A szeszgyárosok tehát lopásra buzdítanak ahelyett, hogy inkább megszabadulnánk ingyenesen (és önkormányzati segítség nélkül) a náluk felhalmozódott szeméttől, és végre megszabadulhatna a sok kacattól a józsefvárosi drogtanya.

Ökofeminista magaságyás 2023 áprilisában Magyarországon... Fotó: Metropol

Nem látszanak a gaztól a magaságyásaik

Nem állnak jobban a környezettudatos kert gondozásával sem az ökofeministák, magaságyásaikat alig lehet megtalálni a nagy gaz között. Bár az egyik szervező azt mesélte, hogy mentát, tököt és csalánokat termesztenek, április második felében egyelőre még annyira sem álltak neki a kert művelésének, hogy az előző évi gazt letakarítsák róla.

Íme új videónk a "szemétszedésről":