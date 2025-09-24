RETRO RÁDIÓ

Tuzson Bence fontos bejelentést tett a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos büntetőügyről

Az igazságügyi miniszter közölte: nyilvánosságra hozza az üggyel kapcsolatos jelentését.

Az igazságügyi miniszter Facebook-oldalán tett közzé egy videót, melyben a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos büntetőügyről, és a nyilvánosságban megjelent állításokról beszél. Tuzson Bence a Szőlő utcai büntetőüggyel és a nyilvánosságban megjelent állításokkal kapcsolatban elkészítette a jelentését.

Tuzson Bence fontos bejelentést tett a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos büntetőügyről (Fotó: Bodnár Boglárka)

„Kezemben tartom a jelentésemet, amelyet a Kormány megbízásából készítettem a Szőlő utcai büntetőüggyel kapcsolatban, illetve az ahhoz kapcsolódóan a nyilvánosságban megjelent állításokról. A jelentés főbb megállapításai a következők: a vizsgálat egyértelműen megállapította, hogy ebben a büntetőügyben kiskorú sértett nem merült fel. Minden alapot nélkülöző, aljas rágalom az, hogy az ügyben politikus neve felmerült volna. A miniszterek ártatlanságához kétség nem fér. Feltártuk, hogy az ügyhöz kapcsolódóan szervezett akció zajlik, ezt az események és a megszólalások sorrendje világosan mutatja. Az ügyben idegen titkosszolgálati szál is felmerül. Mindezek elhárítására a szükséges jogi lépéseket azonnali hatállyal megtesszük, illetve már megtettük. A jelentést pedig nyilvánosságra fogjuk hozni”
– közölte videójában Tuzson Bence igazságügyi miniszter.

 

