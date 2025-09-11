Kormányinfó: Nemzeti konzultáció indul a Tisza-adóról októberben - videó

Gulyás Gergely és Vitályos Eszter tartják a csütörtökön 10 órakor kezdődő Kormányinfót. A miniszterelnökséget vezető miniszter és a kormányszóvivő mellett Bóka János, az európai uniós ügyekért felelős miniszter is jelen van. Belpolitikai és külpolitikai hírekben sem volt hiány az elmúlt időszakban, most ezekről számolnak be.

Fotó: Facebook

Óriási érdeklődés az Otthon Start Program iránt

A tájékoztató elején Gulyás Gergely arról beszélt, hogy szeptember 1-től elindult a rendszerváltás óta legnagyobb otthonteremtési program. Mint mondta, ha ma valaki piaci kamatozású hitelt vesz fel, ahhoz képest az Otthon Start Program esetében több tízezer forintot spórol havonta.

Az első hét adatai alapján azt lehet mondani, hogy több mint 5 ezer igénylés érkezett.

Nem volt eddig olyan otthonteremtési program, amit ilyen sokan vettek volna igénybe, az érdeklődés országos szintű.

Gulyás közölte, hogy három olyan bank is van, ahol 3 százalék alatti kamatot ajánlanak. A miniszter szólt arról is, hogy az Otthon Start programmal az is jól jár, aki nem veszi fel, mert jelentősen mérséklődtek az albérletárak. Tájékoztatása szerint 3 hét alatt közel 30 ezer Otthon startos lakás megépítését célzó szándék érkezett a programirodához. Mint mondta, új lakások épülnek majd, amelyek árukat tekintve felső korlátozással rendelkeznek majd. Hozzátette: azt várják, hogy ezek a számok a következő hetekben tovább fognak nőni, és el fogják érni az 50 ezres számot is.

Dróntámadás Lengyelországban

Kitért arra is, hogy a szerdai kormányülésen biztonsági kérdések is szóba kerültek. A lengyelországi dróntámadásról azt mondta, hogy Lengyelország esetében korlátlan szolidaritással áll ki a kormány. Gulyás elmondta, hogy kiáll a kormány Katar szuverenitása mellett is.

Mindezek azt mutatják, hogy továbbra is a béke elérése lenne a legfontosabb

– tette hozzá. Magyarország továbbra is mindent megtesz a maga eszközeivel a béke elérése érdekében.

Nemzeti konzultáció a Tisza-adóról

Gulyás Gergely tájékoztatása szerint a tegnapi kormányülésen döntöttek arról is, hogy nemzeti konzultáció indul a Tisza Párt kiszivárgott adóemelési terve miatt.

Mint mondta, kulcsfontosságú, hogy arról általánosságban, mind az szja-ról, mind a Tisza Párt tervéről megkérdezzék az emberek véleményét. Kiemelte: október elejétől tudják postázni az erről szóló kérdőíveket.

Ezután Vitályos Eszter kormányszóvivő részletezte az elmúlt időszak kormányzati fejlesztéseit.