Otthon Start: már rendelkezel 50%-os tulajdonrésszel ingatlanban? Akkor is felveheted a fix 3%-os kamatozású hitelt!

Van olyan igénylő, aki álmának betetőzéseként, már az első saját ingatlan is kiválasztotta. De vannak olyanok is, akiknek még sok kérdésük van. Például a friss, egy hetes tapasztalatok alapján kevesek számára tudatosult igazán, hogy az Otthon Start Program kombinálható más kedvezményes hitelekkel. Így a Babaváró vagy a falusi CSOK is segíthet az önerő megteremtésében. De akár kezestárs is beszállhat, sőt az is pályázhat a hitelre, akinek 50% vagy annál kevesebb tulajdonrésze van már más ingatlanban.

Otthon Start: több segítség is igénybe vehető / Fotó: Prostock-studio, illusztráció

Otthon Start: kedvezményes hitellel is kombinálható

Szeptember elsején soha nem látott rohamot indítottak az igénylők a bankokba az Otthon Start Program miatt. A fő kérdések amellett, hogy milyen dokumentumokra van szükség az igénylés leadásához, leginkább az önerő előteremtéséhez kapcsolódnak. Bár a Program részleteivel kapcsolatban nagyon tájékozottak, az önerővel kapcsolatban sokszor felmerül, hogy milyen hitellel kombinálható a Program.

Dr. Orosz András az MBH Bank sztenderd hálózati értékesítés ügyvezető igazgatója szerint a leggyakoribb kérdések részletekkel kapcsolatosak.

Milyen papírok, dokumentumok szükségesek a szerződés megkötéséhez? Hogyan tudják előteremteni az önerőt?

Az önerő előteremtéséhez más kedvezményes hitel is igénybe vehető - pl. a Babaváró kölcsönnel és falusi CSOK is tudják kombinálni. Ez egy óriási döntés az ember életében, így érthető, hogy mindenki alaposan tájékozódni akar. Azonban a rengeteg fontos információ között gyakran elsiklik, hogy első teljes tulajdon megvásárlásához használható fel. Így az is igénybe veheti az Otthon Start-ot, aki rendelkezik már 50%-os vagy annál kevesebb tulajdonrésszel már ingatlanban, de most csak a saját nevében egyedül szeretne egy új ingatlan tulajdonosává válni.

Jellemzően családok, és azon belül is kiemelten a házaspárokat érintheti a kérdés. Hiszen a házaspároknál fordul elő leggyakrabban, hogy ketten vásároltak közös otthont, így 50-50%-os tulajdonrésszel rendelkeznek az adott ingatlanban. Most viszont az Otthon Start Program nyitott számukra is, akár mindketten vásárolhatnak egy saját tulajdont. (Ha korábban nem volt nekik, persze.)