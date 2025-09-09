Otthon Start: már rendelkezel 50%-os tulajdonrésszel ingatlanban? Akkor is felveheted a fix 3%-os kamatozású hitelt!

- Panyi Miklós: Elstartolt a fix 3 százalékos hitel – videó
Az első hét tapasztalatai alapján az igénylők felkészülten érkeztek a bankokba. Az Otthon Start Programmal kapcsolatos előzetes tájékoztatás kiváló volt, mégis van néhány, főleg a hitel kombinálásával kapcsolatos információ, ami talán még sincs elég erősen a köztudatban. Most ezeket pontosítjuk.
Van olyan igénylő, aki álmának betetőzéseként, már az első saját ingatlan is kiválasztotta. De vannak olyanok is, akiknek még sok kérdésük van. Például a friss, egy hetes tapasztalatok alapján kevesek számára tudatosult igazán, hogy az Otthon Start Program kombinálható más kedvezményes hitelekkel. Így a Babaváró vagy a falusi CSOK is segíthet az önerő megteremtésében. De akár kezestárs is beszállhat, sőt az is pályázhat a hitelre, akinek 50% vagy annál kevesebb tulajdonrésze van már más ingatlanban.
Szeptember elsején soha nem látott rohamot indítottak az igénylők a bankokba az Otthon Start Program miatt. A fő kérdések amellett, hogy milyen dokumentumokra van szükség az igénylés leadásához, leginkább az önerő előteremtéséhez kapcsolódnak. Bár a Program részleteivel kapcsolatban nagyon tájékozottak, az önerővel kapcsolatban sokszor felmerül, hogy milyen hitellel kombinálható a Program.
Dr. Orosz András az MBH Bank sztenderd hálózati értékesítés ügyvezető igazgatója szerint a leggyakoribb kérdések részletekkel kapcsolatosak.
Milyen papírok, dokumentumok szükségesek a szerződés megkötéséhez? Hogyan tudják előteremteni az önerőt?
Az önerő előteremtéséhez más kedvezményes hitel is igénybe vehető - pl. a Babaváró kölcsönnel és falusi CSOK is tudják kombinálni. Ez egy óriási döntés az ember életében, így érthető, hogy mindenki alaposan tájékozódni akar. Azonban a rengeteg fontos információ között gyakran elsiklik, hogy első teljes tulajdon megvásárlásához használható fel. Így az is igénybe veheti az Otthon Start-ot, aki rendelkezik már 50%-os vagy annál kevesebb tulajdonrésszel már ingatlanban, de most csak a saját nevében egyedül szeretne egy új ingatlan tulajdonosává válni.
Jellemzően családok, és azon belül is kiemelten a házaspárokat érintheti a kérdés. Hiszen a házaspároknál fordul elő leggyakrabban, hogy ketten vásároltak közös otthont, így 50-50%-os tulajdonrésszel rendelkeznek az adott ingatlanban. Most viszont az Otthon Start Program nyitott számukra is, akár mindketten vásárolhatnak egy saját tulajdont. (Ha korábban nem volt nekik, persze.)
Így tehát az Otthon Start nemcsak egyéneket, hanem egész családokat érint. Természetesen mindenki minél nagyobb összeget próbál előteremteni, így a kedvezményes hitelek mellett igyekeznek családi segítséget is segítséget venni. A szakemberek tapasztalata, hogy mindenki minden lehetőséget megvizsgál. Sokszor az egész tág család segít az önerőt összedobni.
A másik jellegzetesség, hogy sok esetbe a szó szoros értelmében eddig elérhetetlen álom teljesül most az első saját ingatlannal. Így minél jobb, minél inkább a vágyott ingatlant igyekeznek megtalálni, hogy az valóban olyan legyen, amit elképzeltek.
A család segítsége is komoly tényező lehet. Abban az értelemben is , hogy sokszor felmerül adóstárs bevonása is, akit általában szintén a családon belül választanak ki.
A példákból látszik, hogy rengeteg alternatív lehetőség van az önerő előteremtéséhez és a Program kombinálásához. Így érdemes belevágni, első lépésként pedig a saját banknál elkezdeni az érdeklődést a lehetőségekkel kapcsolatban!
