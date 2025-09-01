Orbán Balázs: A fiatalok számára valós ajánlat az Otthon Start program

A podcastben szó volt a magyar közélet stabilitásáról, a fiataloknak szóló ajánlatokról, a művészek felelősségéről, valamint az Európai Unió jövőjéről is. Orbán Balázs szerint Magyarország ereje abban áll, hogy a társadalom a nagy kérdésekben konszenzust tud teremteni, és így a politika a normalitás medrében marad.

Fotó: Orbán Balázs Facebook-oldala

Orbán Balázs elmondta, hogy a Tisza Párt kommunikációját a „várakozásmenedzsment” határozza meg: úgy viselkednek, mintha biztos lenne a győzelem, miközben nincs valódi esélyük a kormányzásra. Ez a módszer szerinte csak látszatpolitika, amely nem pótolja a szakmai tudást, a háttérintézményeket és a kormányzati felelősséget. A választók azonban végső soron a teljesítményt keresik, nem a kommunikációs trükköket – írja az Origo.

Néppárti logika: a fiatalok nyelve és az Otthon Start

A podcastben szóba került a fiatalok politikai megszólítása is. Orbán Balázs szerint a Fidesz nem „szelfipolitikát” akar folytatni, hanem néppártként a társadalom minden rétegét képviselni. A fiatalok számára valós ajánlat az Otthon Start program, amely nemcsak a családalapítást, a saját otthon álmának megvalósítását segíti, hanem nemzetgazdasági jelentőséggel is bír.

Művészi szabadság és közfelelősség

Lakatos Levente kérdésére reagálva Orbán Balázs hangsúlyozta: a művészet szabad, de aki belép a politikai térbe, annak vállalnia kell a felelősséget is. Nem az a probléma, ha egy zeneszámban felbukkan egy téma, hanem az, ha egy előadó a színpadot kifejezetten politikai üzengetésre használja. A közönség szemében ugyanis a sztárok, celebek is az elit részei, így rájuk ugyanúgy vonatkozik a kritika, mint a politikusokra.

Drogkérdés: miért indokolt a szigor

A podcastben szó esett a szintetikus drogok rohamos terjedéséről is. Orbán Balázs rámutatott: az állam kötelessége fellépni a terjesztők ellen, mert ezek a szerek nemcsak egészségügyi, hanem közrendvédelmi problémát is jelentenek. A közösség védelme érdekében szükséges a szigorú szabályozás és az állami fellépés.

Online zajból közösség: a Digitális Polgári Körök

Orbán Balázs elmondta, hogy a Fidesz a jövőben nagy hangsúlyt fektet az online jelenlét erősítésére. A Digitális Polgári Körök célja, hogy a felszínes kommentháborúk helyett tartalmas politikai vitákat és közösségi beszélgetéseket teremtsen. Ez adhat új lendületet a közéleti részvételnek.