Mindenki csak ámult: Rubint Réka meglepetése teljesen letaglózta Schobert Norbit

23 évvel ezelőtt házasodott össze Schobert Norbi és Rubint Réka, akik három gyermekkel tették teljessé a családjukat. A kapcsolatukban voltak hullámvölgyek, de a szerelmük lángja örökké ég és megtalálták egymás személyében az igazit – nem csoda, hogy pontosan tudják, hogy mi az, ami a másikat igazán boldoggá teszi.

Rubint Réka most egy nosztalgikus poszttal jelentkezett a közösségi oldalán, ugyanis felelevenítette, hogy milyen csodálatos ajándékot adott szerelmének, Schobert Norbinak az 50. születésnapja alkalmából – mivel egy igazán kerek számról van szó, érthető, hogy a fitneszlady nagyon kitett magáért, és sikerült is letaglóznia férjét.

Egy kis nosztalgia ❤️ Egy kis Retro ❤️

1976-os Cadillac Eldorado , amit a Szerelmem az 50. szülinapjára kapott tőlem 4 évvel ezelőtt … és mivel a meglepetések embere vagyok, kapott hozzá egy fotóalbumot is 😉 Csak úgy stílusosan❤️❤️❤️

Imádjuk! Azóta is járunk vele … na persze nem sokszor, de csodálatos életérzés és egy örök emlék, ahogy örült , amikor megkapta❤️

– írta a poszthoz Rubint Réka.

A híresség a posztban nem csupán azt mutatta meg, mennyire meglepődött Schobert Norbi az álomautó láttán, de a róla készült stílusos képeket is újra felfedte, a rajongói pedig egyetértettek abban, hogy bámulatosan néz ki a retró fotósorozaton.

