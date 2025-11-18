RETRO RÁDIÓ

A rajongók aggódnak: Rubint Réka smink nélkül üzent követőinek!

Rubint Réka sokkolta rajongóit legújabb bejegyzésével a közösségi oldalán.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.11.18. 08:00
Rubint Réka Rubint Réka Alakreform edzés pihenés

Rubint Réka nemrégiben közzétett bejegyzése Instagram oldalán megijesztette a rajongókat, hiszen a mindig energikus és mosolygós fitneszedző most teljesen betakarva az ágyban, smink nélkül, bögrével a kezében feküdt.

alt=Rubint Réka betegen, smink nélkül üzent rajongóinak
Rubint Réka betegen, smink nélkül üzent rajongóinak / Fotó: MW 

Rubint Réka láthatóan nem vigyázott magára

A 47 éves üzletasszonyt is elérte az őszi szezonális betegség, ami teljesen félbeszakította a munkájában. A bejegyzésben arról ír, hogy a hétvégére mindenki számára szervezett edzései elmaradnak, és citromos teával, sok-sok pihenéssel és vitaminnal próbálja összeszedni magát. Mindezek ellenére nem hagyja magára közösségét, hiszen videótárában továbbra is elérhetőek a 60 perces edzések, így a rajongók nem maradnak mozgás nélkül.

Kényszerpihi
Engem is utolért a megfázás, így ELMARAD a
 MA esti GYŐRI edzés 
Így jár az, aki edzés után nem veszi le rögtön a rajta lévő csuromvizes edzőruhát és így készíti 30- 40 percen keresztül a
közös fotókat , illetve megölelget , megpuszilgat mindenkit influenza idejèn
De NO PARA!
Holnapra összeszedem magam, hogy holnap este és a hétvégén már újult erővel együtt tudjuk nyomni az edzést!  (...)

- írta képe mellé Réka.

A lelkes követők számos pozitív energiával teli jókívánságokat és mielőbbi jobbulást kívántak Rékának!

Rubint Réka legfrissebb Instagram bejegyzése a LINKRE KATTINTVA megtekinthető!

 

