A rajongók aggódnak: Rubint Réka smink nélkül üzent követőinek!

Rubint Réka nemrégiben közzétett bejegyzése Instagram oldalán megijesztette a rajongókat, hiszen a mindig energikus és mosolygós fitneszedző most teljesen betakarva az ágyban, smink nélkül, bögrével a kezében feküdt.

Rubint Réka betegen, smink nélkül üzent rajongóinak / Fotó: MW

Rubint Réka láthatóan nem vigyázott magára

A 47 éves üzletasszonyt is elérte az őszi szezonális betegség, ami teljesen félbeszakította a munkájában. A bejegyzésben arról ír, hogy a hétvégére mindenki számára szervezett edzései elmaradnak, és citromos teával, sok-sok pihenéssel és vitaminnal próbálja összeszedni magát. Mindezek ellenére nem hagyja magára közösségét, hiszen videótárában továbbra is elérhetőek a 60 perces edzések, így a rajongók nem maradnak mozgás nélkül.

Kényszerpihi

Engem is utolért a megfázás, így ELMARAD a

MA esti GYŐRI edzés

Így jár az, aki edzés után nem veszi le rögtön a rajta lévő csuromvizes edzőruhát és így készíti 30- 40 percen keresztül a

közös fotókat , illetve megölelget , megpuszilgat mindenkit influenza idejèn

De NO PARA!

Holnapra összeszedem magam, hogy holnap este és a hétvégén már újult erővel együtt tudjuk nyomni az edzést! (...)

- írta képe mellé Réka.

A lelkes követők számos pozitív energiával teli jókívánságokat és mielőbbi jobbulást kívántak Rékának!

