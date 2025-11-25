A ceglédi tűz után most a fagy fenyegeti a fiatal kőművest - így áll most a háza

Korpácsi Vilmos háza még 2024 januárjában égett le. A fiatal kőműves úgy döntött, az őt ért tragédiák ellenére a ceglédi tűz után talpra áll. A leégett otthonát puszta kézzel húzza fel újra, a könnyűszerkezetes ház építése számára egyúttal traumafeldolgozás is. Az álomotthona lassan lakhatóvá válik és épp időben: olyan fagyos tél jön, hogy a kölcsön kapott menedéke, a vaskonténer már nem tudná megvédeni őt a hideggel szemben.

A ceglédi tűz után a férfi összeomlott, de egy hihetetlen álomprojekttel legyőzte a saját démonait / Fotó: Beküldött fotó

Összeomlott a ceglédi tűz után

Ahogy arról a Metropol korábban beszámolt, Vilmost komoly megpróbáltatások érték:

a kedvese öngyilkos lett,

ezután új életet kezdett,

de 2024 januárjában porig égett az otthona.

Korpácsi Vilmos a traumák terhét már nem bírta, ezért öngyilkosságot akart elkövetni. Rengeteg nyugtatót szedett be, ám szerencsére ezt is túlélte.

Ezután döntött úgy, hogy nemet mond a lelki fájdalomra! Elhatározta: saját erejéből talpra áll, minden pénzét és szabadidejét erre szánja. Leégett házát egymaga kezdte felújítani, az építkezés pedig lelki gyógyulás is számára.

Dolgoztam temetkezési vállalkozásnál is, nagyon sok öngyilkossághoz kellett kimennem. Azt vettem észre, hogy akik a könnyebb kiutat keresik a halállal, azok általában lakhatási, anyagi, lelki problémákkal küszködnek. Meg akarom üzenni az embereknek, hogy van másik út. Nem szabad feladni! A házzal sokaknak adok erőt, van, aki a posztjaim alá oda is írja, hogy inspirálja, amit teszek. Ha én fel tudtam állni ennyi baj után, akkor másoknak is sikerülni fog!

– nyilatkozta korábban Vilmos a Metropolnak.

Vilmos az interneten üzent a jótevőknek / Fotó: Beküldött fotó

A ceglédi férfi eközben másokról sem feledkezik meg: terápiás házat épít, amit a többi között majd halálos betegséggel küzdő gyerekek használhatnak. Minderről büszkén be is számol követőinek, hogy erőt adjon inspiráló történetével másoknak.

„Át akarnék költözni”

November elején azonban ő kért segítséget. A fiatal férfi közel két éve él a telkén egy konténerházban. Az elmúlt két tél enyhe volt, ám az idei évre iszonyatos fagyokat jósolnak. A vasmonstrum szigetelése nem a legjobb és nem tudja felfűteni. Szeretne végre beköltözni lassan készen lévő otthonába.

Lassan két éve van nálam a konténerház, amit egy általános iskolától kaptam. Bár nem kérték újra vissza, szeretném visszaadni nekik, mert talán másnak is szüksége lehet rá. Az elmúlt két tél enyhe volt, de most sokkal hidegebbet jósolnak. A konténer szigetelése már nem a régi, a kis elektromos fűtőtest nem tartja melegen. A nagy hideg előtt át akarnék költözni a házba, ott már melegebb lenne

– árulta el Vilmos.