Megszólalt a meteorológus: ilyen lesz az idei tél

Sokak örömére, a minap megérkezett hazánkba az első hó, a Börzsönybe. Jóval korábban, mint ahogy arra talán az elmúlt évek tapasztalatai alapján számítani lehetett.

Elárulta a meteorológus milyen lesz az idei tél Fotó: Pexels

Milyen lesz az idei tél?

Ennek kapcsán minden évben felmerül a kérdés, hogy milyen lesz az idei tél? Ország Ferenc kecskeméti meteorológus pedig most elárulta, mi vár ránk. A hétvégi hóréteg hamar elolvad, nem marad meg. Várhatóan a tél második fele, a februári hónap fog majd a havazásról szólni.

Itt nem arra gondolok, hogy egy front hol van, merre tart tovább, hanem a még nagyobb térségről szoktunk beszélni. Jellemzően a sarkvidéki légtömegek állapotát, pontosabban a sarkvidéki hideg légtömegeket ott tartó poláris örvény és az ahhoz kapcsolódó polárfront állapotát érdemes megvizsgálni. Emellett a tengerek, óceánok felszínének hőmérséklete szokott jó indikátor lenni abból a szempontból, hogy következtetéseket vonhassunk le, hogy milyen lesz a tél. A világtengerek globális „hőmérsékleti puffertartályként” tudnak üzemelni, hiszen a víz nagy fajhőjével nagy hőt tud megtartani, és ezt a hőt a tengeráramlások révén el tudja juttatni a világ bármely pontjára, ami befolyásolja a nagytérségű nyomási képet, és áttételesen az időjárás alakulását

– nyilatkozta a baon.hu-nak Ország Ferenc, aki hozzátette a Csendes-óceánban az El Niño és La Niña olyan egymással ellentétes éghajlati jelenségek, amelyek az egész világ időjárását befolyásolják.

„Ha megnézzük a jelenségeket és az időjárási indexértékeket, Chile partjainál hűvösebb tengerfelszínt tapasztalhatunk, amely a globális légkörzés és tengeráramlások hatására az európai térségnek is csapadékosabb telet eredményezhet. A másik, hozzánk jóval közelebb álló hatás a poláris örvény és ezzel összefüggésben a hideg sarkvidéki és melegebb mérsékelt övi légtömegeket elválasztó frontfelület állapota, amely a napokban lényegében összeomlott, ezáltal nagyobb mennyiségű hideg levegő tudott kiszakadni a sarkvidéki területekről. Ennek lesz köszönhető, hogy a héten az első havazás is megérkezhet Kecskemét térségébe is. Ha gyenge a polár vortex, a tél során is többször számíthatunk ilyen jelenségre." Ezeknek megfelelően mondhatjuk azt, hogy az idei tél az előző évekhez képest hűvösebb lehet, és jó eséllyel nagyságrendekkel több havazással találkozhatunk majd” – részletezte Ország Ferenc.