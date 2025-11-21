RETRO RÁDIÓ

Megszólalt a meteorológus: ilyen lesz az idei tél

Erre kell számítanunk a szakember szerint.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.21. 12:10
időjárás Ország Ferenc havazás

Sokak örömére, a minap megérkezett hazánkba az első hó, a Börzsönybe. Jóval korábban, mint ahogy arra talán az elmúlt évek tapasztalatai alapján számítani lehetett.

Elárulta a meteorológus milyen lesz az idei tél Fotó: Pexels

Milyen lesz az idei tél?

Ennek kapcsán minden évben felmerül a kérdés, hogy milyen lesz az idei tél? Ország Ferenc kecskeméti meteorológus pedig most elárulta, mi vár ránk. A hétvégi hóréteg hamar elolvad, nem marad meg. Várhatóan a tél második fele, a februári hónap fog majd a havazásról szólni.

Itt nem arra gondolok, hogy egy front hol van, merre tart tovább, hanem a még nagyobb térségről szoktunk beszélni. Jellemzően a sarkvidéki légtömegek állapotát, pontosabban a sarkvidéki hideg légtömegeket ott tartó poláris örvény és az ahhoz kapcsolódó polárfront állapotát érdemes megvizsgálni. Emellett a tengerek, óceánok felszínének hőmérséklete szokott jó indikátor lenni abból a szempontból, hogy következtetéseket vonhassunk le, hogy milyen lesz a tél. A világtengerek globális „hőmérsékleti puffertartályként” tudnak üzemelni, hiszen a víz nagy fajhőjével nagy hőt tud megtartani, és ezt a hőt a tengeráramlások révén el tudja juttatni a világ bármely pontjára, ami befolyásolja a nagytérségű nyomási képet, és áttételesen az időjárás alakulását

– nyilatkozta a baon.hu-nak Ország Ferenc, aki hozzátette a Csendes-óceánban az El Niño és La Niña olyan egymással ellentétes éghajlati jelenségek, amelyek az egész világ időjárását befolyásolják.

„Ha megnézzük a jelenségeket és az időjárási indexértékeket, Chile partjainál hűvösebb tengerfelszínt tapasztalhatunk, amely a globális légkörzés és tengeráramlások hatására az európai térségnek is csapadékosabb telet eredményezhet. A másik, hozzánk jóval közelebb álló hatás a poláris örvény és ezzel összefüggésben a hideg sarkvidéki és melegebb mérsékelt övi légtömegeket elválasztó frontfelület állapota, amely a napokban lényegében összeomlott, ezáltal nagyobb mennyiségű hideg levegő tudott kiszakadni a sarkvidéki területekről. Ennek lesz köszönhető, hogy a héten az első havazás is megérkezhet Kecskemét térségébe is. Ha gyenge a polár vortex, a tél során is többször számíthatunk ilyen jelenségre." Ezeknek megfelelően mondhatjuk azt, hogy az idei tél az előző évekhez képest hűvösebb lehet, és jó eséllyel nagyságrendekkel több havazással találkozhatunk majd” – részletezte Ország Ferenc.

A meteorológus három szakaszra bontotta a téli időjárást. Ezek alapján:

  • november végén, december elején komolyabb lehűlés, első havazás,
  • december második felében kis felmelegedő periódus,
  • december végétől és január elejétől kezdődő igazi tél, aminek a február lehet a csúcspontja.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu