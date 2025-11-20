Mindenki ezt várta már: leesett az első hó a Börzsönyben - látványos fotók

Az utóbbi években már hozzászokhattunk ahhoz, hogy egyre később borul fehérbe a táj, míg ez korábban nem így volt, és novemberben akár már többször is le esett a hó.

Ám úgy néz ki, hogy visszatérnek ezek a régi szép idők, ugyanis egy nappal az előrejelzések előtt csütörtök délután megérkezett a várva-várt hóesés a Börzsönybe. A meteorológusok korábban azt jósolták, hogy pénteken számíthatunk először havazásra, úgy tűnik, hogy az időjárás már nem bírt tovább várni.

Délután a Vaol.hu számolt be arról, hogy Kőszegen gyenge havazás kezdődött, ami rövid idő után havas esővé vált, majd elállt. Azonban a nap meglepetései itt még nem értek véget, ugyanis néhány órával később a Börzsönyben igazi téli havazás vette kezdetét. Ráadásul a leesett hó mennyisége egyelőre azt a látszatot kelti, hogy van esélyünk rá, hogy tartós hótakaró képződhet a hegy tetején - írja a Köpönyeg.

Sőt, már a Kőszegi-hegységben is betoppant a tél. De a 726 méteres Kendig-csúcson még egy rövid, de látványos hózápor is átvonult, miközben a hőmérséklet a hegytetőn fagypont alá esett.

Intenzív havazás várható pénteken Sopron-környékén és a Bakonyban is. Mint írták, leginkább a nyugati, északnyugati országrészben várható havazás. Péntek reggelig síkvidéken lehullhat néhány centiméter vizes, tapadó hó, a magasabb fekvő tájakon ennél több hó valószínű. A legtöbb a Bakonyban hullhat majd, ahol akár a 10 centimétert is meghaladhatja a friss hótakaró vastagsága! - derül ki a Kisalföld cikkéből.

Mutatjuk a HungaroMet Nonprofit Zrt videós animációját arról, hogy hol és mikor várható havazás: