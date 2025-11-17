Önzetlenül segít a ceglédi kőműves: terápiás házat épít beteg gyerekeknek – Fotók!
Ha nem lenne rá ideje, akkor is valahogy megoldaná Korpácsi Vilmos, hogy másokon segítsen. A ceglédi mesterembernek néhány éve égett le a háza, amit saját erőből újjáépít, emellett pedig egy másik nagy álomprojektje is van: terápiás házat épít vidéken beteg gyerekeknek.
Nincs olyan napja Korpácsi Vilmosnak, amikor letenné a kőműveslapátot, mégsem bánja! A fiatal férfi tragédiák során van túl, amiket úgy dolgoz fel, hogy a leégett otthonát puszta kézzel újra megépíti, a munka minden részét megosztja másokkal, ezzel inspirálva őket: mindig van kiút a traumáinkból. Egy titkos projekten is dolgozik, amit most felfedett: beteg gyerekeknek épít terápiás házat!
Két terápiás házon is dolgozik
Vilmost egymás után érték a tragédiák:
- a kedvese öngyilkos lett,
- új életet kezdett, de 2024. januárjában porig égett a ceglédi álomfészke….
- a traumák terhét nem bírta, ezért ő is nyugtatókkal majdnem véget vetett életének.
Ekkor döntött úgy: elég! Saját erejéből, egyedül elkezdte újrapofozni a leégett házát, amivel egyben a saját lelkét is gyógyítja. Mindig megosztja a közösségi oldalán, hogy épp hogyan halad a lélekgyógyító házzal, hogy másoknak erőt adjon vele.
Dolgoztam temetkezési vállalkozásnál is, nagyon sok öngyilkossághoz kellett kimennem. Azt vettem észre, hogy akik a könnyebb kiutat keresik a halállal, azok általában lakhatási, anyagi, lelki problémákkal küszködnek. Meg akarom üzenni az embereknek, hogy van másik út. Nem szabad feladni! A házzal sokaknak adok erőt, van, aki a posztjaim alá oda is írja, hogy inspirálja, amit teszek. Ha én fel tudtam állni ennyi baj után, akkor nekik is sikerülni fog!
– részletezte korábban Vilmos a Metropolnak.
A ceglédi kőművesnek a leégett otthona így saját terápiás háza is egyben, amire ha ránéz, emlékezteti: megcsinálta! Felállt a traumák mélyéről. Azonban egy másik ház is az ő keze munkája – egy tényleges terápiás ház, amit beteg gyerekeknek épít: a többi között mozgáskorlátozott, autista, Down-szindrómás fiataloknak.
„Teljesen egyedül csinálom”
Még a tűztragédia előtt, 2022-ben vágott bele. Egy belga nő kereste fel őt az interneten, hogy szükség van a mesteremberre Csemőn. Három éve dolgozik szorgosan az épületeken. „Egy képet küldött, amin egy teljesen romos épület volt. Kérte, hogy segítsek, abból kellene a gyerekeknek egy terápiás házat építeni. Azóta teljesen egyedül csinálom.” – árulta el a kezdetekről Vilmos.
Ahogy a házát, úgy ezt is egyedül építi.
Minden a saját kezem munkája. Sok munka van még rajta, de ezzel sok gyereknek lehet boldog a napja. Ez ad erőt!
– mondta lelkesen.
Gőzerővel dolgozik rajta, hetente négy napját ennek szenteli: új tetőt, falszerkezetet kapott, és lassan minden a helyére kerül. Időközben bővült a terápiásház-projekt: rokkant gyerekeknek mosdó, télire a Mikulás irodája, szobája is megépült.
Az építkezés már jól halad, a terápiás ház lassan testet ölt. Két éve már tesztelték a helyet, ő emiatt is úgy hiszi, hogy hatalmas siker lesz. „Karácsonykor télapó lepte meg itt a gyerekeket. Saját, kialakított Mikulás-fotelben várta őket. Nagy sikere volt, eljöttek a családok és megnézhették, milyen ott. A gyerekek imádták” – mutatott rá Vilmos.
Ha teheti, minden idejét az álomprojektnek szenteli, de nem könnyű megtalálni az egyensúlyt: napközben dolgozik a rendes munkahelyén, a leégett otthonát is építi és a terápiás házon is keményen munkálkodik. De megcsinálja! „Heti négy napot a terápiás házban szoktam lenni. Minden percét élvezem, mert beteg gyerekeket támogathatok vele” – részletezte.
A ceglédi férfi szerint a csemői munkájának már híre ment. Olyan fiatalokat hoznának ide, akik halálos betegséggel küzdenek. A terápiás ház lenne életük egyik utolsó, legszebb ajándéka.
Belgiumból és Hollandiából olyan gyerekeket is várnak a helyre, akiknek csak néhány hónapja van hátra, és itt még utoljára boldogan játszhatnak. Állatok is vannak, lovak, szamár – örömöt kapnának itt. Már több jelzés volt, hogy jönnének a családok, ha kész lesz.
– zárta szavait a mesterember.
A tervek szerint nagyjából egy év és a gyerekek birtokba is vehetik a helyet.
Van segítség!
Ha úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!
Top hírek
