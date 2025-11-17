Önzetlenül segít a ceglédi kőműves: terápiás házat épít beteg gyerekeknek – Fotók!

Nincs olyan napja Korpácsi Vilmosnak, amikor letenné a kőműveslapátot, mégsem bánja! A fiatal férfi tragédiák során van túl, amiket úgy dolgoz fel, hogy a leégett otthonát puszta kézzel újra megépíti, a munka minden részét megosztja másokkal, ezzel inspirálva őket: mindig van kiút a traumáinkból. Egy titkos projekten is dolgozik, amit most felfedett: beteg gyerekeknek épít terápiás házat!

A terápiás házon évek óta dolgozik a ceglédi kőműves – egyedül! / Fotó: Beküldött fotó

Két terápiás házon is dolgozik

Vilmost egymás után érték a tragédiák:

a kedvese öngyilkos lett,

új életet kezdett, de 2024. januárjában porig égett a ceglédi álomfészke….

a traumák terhét nem bírta, ezért ő is nyugtatókkal majdnem véget vetett életének.

Ekkor döntött úgy: elég! Saját erejéből, egyedül elkezdte újrapofozni a leégett házát, amivel egyben a saját lelkét is gyógyítja. Mindig megosztja a közösségi oldalán, hogy épp hogyan halad a lélekgyógyító házzal, hogy másoknak erőt adjon vele.

Dolgoztam temetkezési vállalkozásnál is, nagyon sok öngyilkossághoz kellett kimennem. Azt vettem észre, hogy akik a könnyebb kiutat keresik a halállal, azok általában lakhatási, anyagi, lelki problémákkal küszködnek. Meg akarom üzenni az embereknek, hogy van másik út. Nem szabad feladni! A házzal sokaknak adok erőt, van, aki a posztjaim alá oda is írja, hogy inspirálja, amit teszek. Ha én fel tudtam állni ennyi baj után, akkor nekik is sikerülni fog!

– részletezte korábban Vilmos a Metropolnak.

A ceglédi kőművesnek a leégett otthona így saját terápiás háza is egyben, amire ha ránéz, emlékezteti: megcsinálta! Felállt a traumák mélyéről. Azonban egy másik ház is az ő keze munkája – egy tényleges terápiás ház, amit beteg gyerekeknek épít: a többi között mozgáskorlátozott, autista, Down-szindrómás fiataloknak.

A fiatal férfi önzetlenül, tiszta szívből húzza fel az épületeket / Fotó: Beküldött fotó

„Teljesen egyedül csinálom”

Még a tűztragédia előtt, 2022-ben vágott bele. Egy belga nő kereste fel őt az interneten, hogy szükség van a mesteremberre Csemőn. Három éve dolgozik szorgosan az épületeken. „Egy képet küldött, amin egy teljesen romos épület volt. Kérte, hogy segítsek, abból kellene a gyerekeknek egy terápiás házat építeni. Azóta teljesen egyedül csinálom.” – árulta el a kezdetekről Vilmos.