Halála után is gyerekeken segít a 9 évesen elhunyt Szász Níla

Szász Níla 2021-ben, mindössze 9 évesen hunyt el leukémiában. A kislány nagyon jól át tudta érezni beteg társai szenvedését, hiszen ő maga is ugyanabban a cipőben járt. Mindent megtett, hogy jobb kedvre derítse a beteg gyerekeket a kórházban. Ha kapott egy zacskó ropit, vagy egy doboz színes ceruzát, az első dolga volt, hogy megossza másokkal. Talán éppen ezért is nem meglepő, hogy bár a 9 éves kislány folyamatosan harcolt a leukémiával, közben azon gondolkodott, hogyan tudna alapítványt létrehozni, hogy beteg társainak segíthessen.

A kicsi Níla, bár leukémiával küzdött, szíve tele volt szeretettel, amit meg akart osztani másokkal Fotó: Olvasói fotó

„Eldöntöttük, hogy mi megvalósítjuk az álmát”

Egyszer csak megkérdezte kerek perec, hogy egy alapítványhoz mit kell csinálnia? Akkor azt mondtuk neki, hogy ahhoz, hogy másoknak tudjon segíteni, előbb neki kell meggyógyulnia. Erre azonban nem került sor, így eldöntöttük, hogy mi megvalósítjuk az álmát, egy alapítványt

– mesélt korábban a hátteréről az édesapa annak, hogyan jött létre 2021 áprilisában a Níla a Daganatos Gyermekekért Alapítvány.

„Ez adott célt, értelmet az életünknek kislányunk halála után! Most azon dolgoztunk, hogy örömet szerezzünk beteg gyermekeknek anyagi, tárgyi, lelki dolgokban. Ruhákat, játékokat, táplálékkiegészítőket, vitaminokat, készségfejlesztőket, telefonokat, tableteket, kirándulásokat adományozunk, ahogy azt Níla akarta” – mesélte Zoltán, az édesapa, aki bízik benne, hogy kislányuk látja és hallja őket, és büszke rájuk, amiért megvalósították az álmát.

Leukémiás kisfiún segített a három éve elhunyt Níla Fotó: Facebook / Níla Alapítvány

A leukémiás Gergőnek is jut az elhunyt kislány figyelméből és szeretetéből

Níla szülei szerint nagyon át tudta érezni sorstársai szenvedését, hiszen ugyanúgy fájt neki is, mint nekik. Bár a kislány halálának már lassan 3 éve, Níla neve és mosolya örökre él alapítványában, s ez által más beteg gyerekekben. A szülők számtalan nehéz sorssal, beteg gyermeket nevelő családdal találkoznak. Sokakat a kórházban ismertek meg, míg Níla is oda járt, de van, aki őket keresi meg. Ezeknek a gyerekeknek Níla családja önköltségen viszi el az adományokat, játékokat és ruhákat. Különösen akkor megindító ez az adakozás, amikor Níla szülei egy olyan kisgyermeken segítenek, akinek ugyanaz a betegsége, amibe az ő kislányuk belehalt.

A jelenleg 5 éves Gergő kálváriája 1 éve kezdődött, amikor nagyon fájlalta lábait és már alig bírt járni. Sajnos a vizsgálatok leukémiát igazoltak, és megkezdődött a 8 hónapos kemoterápia, s ezt követően a fenntartó gyógyszeres kezelés, melynek 2025 januárjában lesz vége

– írták legutóbbi posztjukban Zoltánék, akik elhatározták, hogy most a kis Gergőnek fognak segíteni az adományként befolyt összegből.

„Mivel Gergő járásával a mai napig is problémák vannak, így hetente viszik a szülők speciális gyógytornára. Ezúton kívánunk mielőbbi teljes gyógyulást! Nektek köszönhetően egy hatalmas csomaggal (élelmiszerek, játékok, ruhák, készségfejlesztők) leptük meg Gergőt és családját, aminek nagyon örültek! Mindenkinek nagyon szépen köszönjük a támogatását” – számoltak be róla a szülők az Alapítvány Facebook-oldalán, amin sorakoznak a gyerekek, akiken már segítettek. Végignézve a sok kis mosolygó arcot, biztosak lehetünk abban, hogy Níla nagyon boldog és büszke szüleire, hogy helyette is segítenek a beteg gyerekeken, ezzel átadva minden szeretetet, ami a 9 éves kislány szívében volt.