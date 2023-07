„Minden perc fáj, amit nélküle töltök!” - István azért küzd, hogy újra beteg kislányával lehessen

"Nekem ő a mindenem" - kezdte lapunknak Szőnyi István. A budapesti születésű férfi segítséget kér az olvasóktól, ugyanis a 15 éves beteg lányát, Beát (a gyermek nevét a védelme érdekében megváltoztattuk) a gyámhatóság átmeneti gondozásba vette. Az édesapa állítja, hogy tisztességes munkája van, nem pénzre lenne szüksége, hanem lakhatásra, ahova be tud jelentkezni, ahol hosszabb távra kialakíthatja az otthonukat. Ha ez sikerül, újra a lányával élhet.

Kórházba került a kislány. Fotó: olvasói

Újra egész családot szeretett volna

Édesapaként annál rosszabbat el se tudok képzelni , mint azt, hogy elveszik az egyetlen kislányát az embertől

- folytatta István. "Onnan kezdődik a kálváriánk, hogy megismertem egy nőt. Akkor még Miskolcon éltünk Beával albérletben és volt munkám is, autószerelőként dolgoztam. Ahogy elmélyült a kapcsolatunk ezzel a bizonyos hölggyel, úgy döntöttünk, hogy elmegyünk hozzá Győrbe, kiveszünk egy lakást és ott fogunk élni hárman. Szerettem volna újra teljes családot. Hidegzuhanyként ért a felismerés, hogy a szerelmem becsapott minket..."

Az édesapa pénz utalt a hölgynek, majd munkáját és lakhatását maga mögött hagyva, kislányával elutazott Győrbe.

Átadta a nőnek a pénzt, az meg lelépett

Az volt a megállapodás, hogy küldök neki pénzt, amiből ő intézi az albérletet, kifizeti a kauciót, megalapozza közös életünket

- folytatta a becsapott férfi. "Összesen másfél millió forintot utaltam át neki. Beával Győrbe utaztunk, ahol hívtam a hölgyet. Ő azt mondta, hogy el kell még intéznie valamit, egyelőre vegyünk ki egy szobát a közeli panzióban. Így is tettünk. Közben én találtam munkát is magamnak, hiszen itteni életre rendezkedtem be..."

A nő azonban lelépett a pénzzel és magára hagyta Istvánt és a kis Beát.

Nagyon sokat vártunk, de hiába hívogattam a nőt

- meséli István. "Végül azt mondta, hogy hagyjuk őt békén, mert külföldre kellett mennie, leukémiás. Ekkor már biztosan tudtam, hogy átvert minket, lelépett a pénzemmel. Május 8-án feljelentést tettem, de a pénzemet aligha látom egyhamar viszont."

Betegséggel küzd a lány

Beáról tudni kell, hogy négy évvel ezelőtt az iskolában rosszul lett és kórházba került

- mondta István a lányáról. "Ekkor derült ki róla, hogy epilepsziás. Most, amikor vártunk a nőre, akkor is kapott egy ilyen rohamot... "

Beát beszállították a kórházba, ahol az orvos észrevette, hogy a gyermeknek nincs bejelentett lakcíme. A kislányt neurológus is megvizsgálta, végül a kórház értesítette a gyámhatóságot.

Minden percüket együtt töltötték korábban. Fotó: olvasói

Riasztották a gyámhatóságot

Próbáltam elmagyarázni nekik a helyzetet és azt is bizonyítani, hogy munkát már találtam és keresem az albérletet, de ez nem volt elég...

- vélekedik az édesapa. "A lányomat közben kiengedték a kórházból, de néhány naponta a rohamok miatt vissza kellett mennünk. Az egyik alkalommal riasztották a gyámhatóságot azzal az indokkal, hogy engem nem lehet elérni, hogy a gyereknek nem vittem ruhát és még lakcímünk sincs. Hiába volt minden magyarázkodás. Rengetegen igazolták, hogy van állásom, hogy a panziót is késés nélkül fizetem... Mégis elvitték tőlem a kislányomat" - sírta el magát a férfi.

István mindent meg fog tenni azért, hogy újra lányával lehessen. Fotó: olvasói

Segítség kell, lakhatásra van szükségük

Befogadó otthonba került, ahol hetente csak egyszer, egy órára láthatom

- panaszolta az apa. "Minden nap ott álldogálok az épület előtt, mert annyira hiányzik! Versenyt futunk az idővel, mert ha lesz végre egy lakás, ahova be tudunk jelentkezni, ahol otthont tudok neki biztosítani, akkor újra hazajöhet hozzám. Ellenkező esetben, azt hiszem, belehalok a fájdalomba..." - zárta.

Az édesapa eljuttatta hozzánk a gyámhivatal végzését, amiből kiderül, hogy Bea Miskolcon fejezte be az általános iskolát és ott vették fel középiskolába. Győrben a napjait édesapjával annak munkahelyén töltötte vagy egyedül a panzióban, ahol a tulajdonos és más lakók felügyeltek rá. A gyámhatóság azzal indokolta az ideiglenes nevelésbe vételt, hogy "...a gyermek egészségügyi problémája miatt kiemelten fontos lenne számára a megfelelő, nyugodt családi háttér biztosítása, a stabil lakhatás, a napközbeni pihenés lehetősége, a gondos gyógyszerelés és az egészségügyi ellátó rendszerrel történő gördülékeny együttműködés... A gyermek családba való visszakerülésének feltétele a rendszeres kapcsolattartás, az állandó munkahelyi viszony és a bejelentett, stabil lakhatás." Ha ezt Istvánnak nem sikerül biztosítania, Beát állami gondoskodásba vehetik és nevelőotthonba vagy nevelőszülőkhöz kerül. Az apuka ezt semmiképp sem szeretné és a kislánynak is minden vágya, hogy hazamehessen... De hová?