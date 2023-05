Idősek átverésére összpontosít egy „vállalkozás” – ez a módszerük!

A III. kerületben garázdálkodik egy csaló, akiről kiderült, hogy jó néhány idős személyt kopasztott meg.

Ablak és ajtócserére is kért pénzt/Illusztráció Forrás: Flickr

A foglaló (?) nem jár vissza

Egy óbudai 72 éves hölgy, Ágnes mesélte el nekünk a történetét, azt hogy hogyan ejtette át egy „vállalkozó”, most hasonló sértetteket keresnek az ügyben. Egy 30-as éveiben járó férfi kopogott be hozzájuk, hogy a házban felújítási munkálatokat végeznek és nem érdekelné őt is erkélyfelújítás.

Itthon volt a férjem, nem volt egyedül. Beengedtem, kivittem a teraszra, mert két nagyobb üvegtábla meg van repedve, gondoltam, jó lenne kicseréltetni és a korlátot is felújítani

– fejtette ki Ágnes, aki arról is beszélt, hogy ezután megbeszélték a részleteket és a férjével belementek az alkuba, ugyanis a férfi 600 ezer forintért elvállalta, hogy megcsinálják a munkálatokat a teraszon. Gyorsan írt is a férfi egy szerződést, amiben 300 ezer forintot tüntettek fel foglalóként, ami egyébként bár sokan nem tudják, de ilyen jellegű szolgáltatásra/munkára nem alkalmazható. Végül ezt az összeget átutalták a férfi számlájára, pedig ő erősködött, hogy készpénzben adják át.

Másnap kihátráltak volna, de már nem lehetett

Másnap utána néztek a cégnek és elbizonytalanodtak, ezért szerettek volna kihátrálni az egyességből. E-mailben kérték meg a férfit, hogy tekintsék semmisnek az egyezségüket és 10 százalék előleget vonjon le, de a többi pénzt utalják vissza. Végül több e-mail-váltás született, majd a férfi arra hivatkozva, hogy nem előleget, hanem foglalót fizettek nem adta vissza az összeget. (Fontos tudni, hogy foglalót ilyen megállapodásnál nem lehet kérni, ez tipikusan ingatlanvásárláskor használt úgynevezett szerződési biztosíték!) Ezt nem tudta a házaspár, akik ezek után úgy döntöttek, hogy akkor mégis csinálja csak meg a munkákat náluk a férfi, amit pedig egy újabb fals és szabálytalan indokkal, a megrendelés törlésre hivatkozva utasított el.

Rettentően bosszant, soha nem csaptak még be...

– mondta Ágnes, akinek bár sok pénz az elvesztett összeg, de mégsem emiatt volt igazán mérges. Leginkább az zavarta, hogy léteznek még ilyen emberek, akik az időseket vezetnek meg, az ügyet ezért sem hagyta annyiban.

Ablakcserét is ajánlott a csaló Fotó: ungvar/Shutterstock

Egyre több sértett kerül elő

Egy másik esetben szintén a III. kerületben összesen 450 ezer forintot csalt ki egy férfitól és családtagjától ajtó- és ablakcserékre hivatkozva ugyanez a személy. Itt készpénzt adtak át, amiről ugyan úgy írtak papírt, viszont később a férfi arra hivatkozott, hogy nem szerepel a pénztárbizonylatában az összeg, így nem fogja megcsinálni a munkálatokat. Ők sem hagyták annyiban az ügyet, feljelentést tettek a rendőrségen, majd megkeresték a telephelyet, ahova a cég be van jegyezve és próbáltak érdeklődni a férfi felől. Helyben ugyan senki nem adott nekik tájékoztatást, viszont nem sokkal később fenyegető üzeneteket kaptak a férfitől, hogy ne zaklassák őt.

Hogy 86 éves embereket képes átvágni, ettől aljasabb dolgot nem tudok elképzelni

– fogalmazott Gizella, aki elmesélte nekünk az anyósa és a férje történetét. Most azt kérik a károsultak, hogy akivel ugyan ez történt az utóbbi két évben, az tegyen feljelentést a legközelebbi rendőrkapitányságon és ne hagyja annyiban az ügyet.

A férfi szabadlábon védekezhet Megkerestük a BRFK-t az ügyben, akik az alábbiakat osztották meg velünk: a BRFK III. kerületi Rendőrkapitányságán többen tettek feljelentést, amely alapján a rendőrkapitányság csalás bűntett gyanúja miatt folytat nyomozást. Az eljárásban ez idáig 11 sértett jelentkezett a rendőrségen és a nyomozók egy 37 éves férfit hallgattak ki gyanúsítottként, aki szabadlábon védekezik.