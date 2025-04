Könnyfakasztó pillanatok: beteg gyerekeknek muzsikált Mága Zoltán

A hegedűművész vallja: a gyerekeké a jövő

A koncertsorozat részeként a Budapest Újévi Koncert bevételéből a Baptista Szeretetszolgálat gyermek hospice házának építését támogatták, valamint orvosi műszerekkel segítették a Szentesi Gyermekkórház munkáját. A turné során eddig több mint 1000 rászoruló család kapott élelmiszer- és tisztítószercsomagot, emellett ösztöndíjakkal és hangszertámogatással is segítik a fiatal zenészek fejlődését.

„Én is szerény körülmények között nőttem fel. Mindig arra törekedtem, hogy szorgalmas legyek, és a legjobbat hozzam ki magamból. A szüleim azt tanították: Fiam, tanulj szorgalmasan, dolgozz becsületesen és maradj mindig tisztességes ember! Mert ha így élsz, akkor mindegy honnan jössz, milyen a származásod, vagy milyen színű a bőröd – az életben ugyanolyan eséllyel indulhatsz, mint bárki más” – ez egyfajta hitvallása is Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas hegedűművésznek, aki köszönetet mondott támogatóinak is: „Ezúton is szeretném megköszönni barátaimnak – Révész Bálintnak, Csatári Lászlónak, Papp Andrásnak, Wei Xiangnak és Pais Józsefnek, a Pappas Autó igazgatójának – hogy az elmúlt években elkötelezetten támogatták a missziómat. Nélkületek nem jöhetett volna létre ilyen formában ez az összefogás.”