Megvan az időpont: kiderült, hol és mikor látható az év első számú koncertje

Megvan az időpont: a Duna két részletben, 2025. február 7-én, pénteken 21:15-től, illetve másnap, február 8-án, szombaton, ugyancsak 21:15-től tűzi műsorára Mága Zoltán 2025-ös Újévi Koncertjét, melyen Európa 27 országának művészei hirdették közösen a béke és az összetartozás üzenetét. Ez volt a budapesti Sportarénában 2025 első számú koncertje, hiszen január 1-jén rendeztek meg – ráadásul dupla telt házzal!

Két részletben tűzi műsorára a Duna Mága Zoltán újévi koncertjét (Fotó: Schumy Csaba)

A Papp László Budapest Sportarénában 2025. január 1-jén megrendezett XVII. Budapesti Újévi Koncerten, dupla telt ház előtt, az Európai Unió 27 tagállamából érkező világsztárok és Grammy-díjas előadók közösen hirdették a béke, az összetartozás és az európai egység üzenetét. A Liszt- és Prima Primissima-díjas hegedűművész, Mága Zoltán által megálmodott gálakoncert az „Együtt vagyunk Európa” mottó jegyében valósult meg, bemutatva Európa kulturális sokszínűségét és művészi gazdagságát.

Elkápráztató kép- és hangélmény (Fotó: Schumy Csaba)

Az est csúcspontját az ikonikus We Are the World című dal közös előadása jelentette, amely a béke himnuszaként csendült fel, emlékeztetve arra mindenkit, hogy a zene ereje képes áthidalni a politikai és kulturális határokat.

A Budapesti Újévi Koncert nemes hagyományává vált az is, hogy Mága Zoltán meghívására a Nemzet Színészei és Magyarország legnagyobb színészikonjai közösen köszöntik az új évet és az Aréna közönségét, így ezek a pillanatok mindig egyediek, csodálatosak. Ezúttal Aranyosi Ervin: Hadd kívánjak! című versét közösen mondta el Básti Juli Kossuth-díjas színművész, Csikos Sándor a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, Hegedűs D. Géza a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész-rendező, Jordán Tamás a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, rendező, színigazgató, Koltai Róbert Jászai Mari-díjas színművész, filmrendező, érdemes művész, valamint Szacsvay László a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Jászai Mari-díjas színművész, érdemes és kiváló művész, valamint Molnár Piroska a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes és kiváló művész, majd közösen énekelték el Seress Rezső: Szeressük egymást gyerekek című örökzöldjét.