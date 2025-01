27 ország művészei egy színpadon: olyan újévi koncertet hozott össze Mága Zoltán, mint korábban még senki

Felehetetlen produkciót nyújtott Mága Zoltán és a Budapesti Gipsy Virtuózok kíséretében az újévi gálakoncerten a világelső magasan képzett Jazz-cimbalomjátékosa, az ismert cimbalomművész, Marius Preda, aki a különleges román zenei irányzat, a lăutari egyik legnagyobb képviselője és hazájának utazó zenei nagykövete.

Erkel Ferenc Bánk bán operájából a hazafiság szívbe markoló himnuszát, a Hazám, hazám című áriát a Gyergyóremetén született, Érdemes Művész, Liszt Ferenc-díjas világhírű operaénekesünk, Molnár Levente tette felejthetetlenné, amit a közönség szintén felállva, vastapssal fogadott.

Kimagasló produkciót nyújtott a New York-i Juilliard School tanáraitól tanuló ifjú hegedűművész, Ifjabb Mága Zoltán is, aki alig 11 évesen már felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Rendkívüli Tehetségek Képzőjében, és az elmúlt években több hazai és nemzetközi hegedűverseny győztesét és díjazottja lett.

Az est különleges színfoltja volt Alapi István Artisjus és Fonogram díjas gitáros, zeneszerző, és Mága Zoltán AC/DC feldolgozása is.

Mága Zoltán újévi koncertjei és a világ számos országában tartott fellépései is hirdetik, hogy a cigányzene, a népzene az egyetemes kultúra szerves része, és ezt demonstrálva a többszörös arany- és platinalemezes énekes, a Budapest Dal győztese, Mága Jennifer egy különleges és egyedi feldolgozásában azt a szerb dalt adta elő – Rontó Attila gitárművész és Farkas István autentikus roma énekes, valamint Túri Lajos Péter és Társulata táncművészeinek közreműködésében - amelyet a romák nemzetközi jelképének tartanak.

A Budapesti Újévi Koncert nemes hagyományává vált az is, hogy Mága Zoltán meghívására a Nemzet Színészei és Magyarország legnagyobb színészikonjai közösen köszöntik az új évet és az Aréna közönségét, így ezek a pillanatok mindig egyediek, csodálatosak. Ezúttal Aranyosi Ervin: Hadd kívánjak! című versét közösen mondta el Básti Juli Kossuth-díjas színművész, Csikos Sándor a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, Hegedűs D. Géza a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész-rendező, Jordán Tamás a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, rendező, színigazgató, Koltai Róbert Jászai Mari-díjas színművész, filmrendező, érdemes művész, valamint Szacsvay László a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Jászai Mari-díjas színművész, érdemes és kiváló művész, és Molnár Piroska a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes és kiváló művész, majd közösen énekelték el Seress Rezső: Szeressük egymást gyerekek című örökzöldjét.

Mága Zoltán Liszt Ferenc-, és Prima Primissima-díjas hegedűművész újévi pohárköszöntőjében, ami nemcsak egy szimbolikus közös koccintást, hanem az összefogás és a remény üzenetét is magában hordozta az új év hajnalán, úgy fogalmazott: kívánom, hogy az előttünk álló év alapozza meg mindannyiunk számára a szeretettel, békével és reménnyel teli, biztonságos jövőt és tegyünk meg mindent, hogy Magyarország, Európa és a világ ismét naggyá, szabaddá és boldoggá váljon.

A világ álmát jelentő békét az emberiségnek kell valóra váltania, de csak közös akarattal, egymás iránti tisztelettel és összefogással érhetjük el céljainkat, és valósíthatjuk meg reményeinket – zárta gondolatait a Szeretet hegedűse, kérve az emberek összefogását, a békére, a szabadságra és az egyetértésre, azokra a legfontosabb értékekre, amelyek összekötnek bennünket, boldog új évet kívánva Magyarország, Európa, és a világ valamennyi polgára számára.

Az „Együtt vagyunk Európa” jelmondatú XVII. Budapesti Újévi Koncert csúcspontjaként az éppen 40 évvel ezelőtt, 1985-ben az akkori kor 45 legnagyobb sztárzenészének közreműködésében megvalósult We are the world / Mi vagyunk a világ című számot, amire még ma is a segítségnyújtás, a remény himnuszaként tekintünk, az Európai Unió valamennyi tagállamából érkezett művészek együtt, közösen színpadra állva énekelték el. A 27 ország által egyszerre történő békeüzenetet a közönség hossza zúgó vastapssal fogadta.

A gálakoncerten átadásra került a Budapesti Újévi Koncert díja, amelyet elsőként a tizenhatszoros Grammy-díjas David Foster, majd a következő években a háromszoros Kossuth-díjas színművész Törőcsik Mari, a világhírű hegedűművész, Shlomo Mintz, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas színművész, rendező Bodrogi Gyula, valamint a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, zeneszerző, Szakcsi Lakatos Béla, és a cigánydal éneklés koronázott királynője, a Kossuth-díjas Bangó Margit is megkapott. A rangos elismerést, amely a Hollóházi manufaktúra egyedi tervezésű, Mága Zoltán nevét viselő porcelánhegedűje és vázája jelenti, ebben az évben a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, rendező, Prima Primissima díjas, érdemes és kiváló művész, egyetemi docens, Hegedűs D. Géza kapta. A Budapesti Újévi Koncert nemzetközi Gáladíját a Németországban élő és alkotó Mándoki László, művésznevén Leslie Mandoki Kossuth-díjjal és Fonogram Életműdíjjal kitüntetett zenész és zenei producer kapta.

Az újévi koncert hagyománya az is, hogy a Pro Caritate-díjjal is kitüntetett Mága Zoltán a gálakoncertjének bevételéből minden évben egy fontos karitatív célt támogat. Ez évben a Baptista Szeretetszolgálat által létrehozott, a Közép-Európában egyedülálló tevékenységet végző, törökbálinti Tábitha Gyermekhospice Ház kibővítéséhez, támogató programjának működéséhez járult hozzá, hárommillió forint összeggel és az erről szóló adománylevelet az Aréna színpadán át is adta a karitatív szervezet képviselőinek.

A közönség a délutáni jótékonysági, és ez esti ünnepi díszelőadáson is felállva, zúgó vastapssal köszönte meg Mága Zoltánnak a monumentális, több mint 500 fellépő közreműködővel megvalósult produkciót. A XVII. Budapesti Újévi koncert rendezője Szente Vajk Jászai-díjas színész-rendező volt, közreműködött a Budapesti Primarius Szimfonikus Zenekar Balassa Krisztián karmester vezényletével, és a Budapesti Gipsy Virtuózok. A produkció művészeti vezetője volt a Liszt Ferenc-díjas zeneszerző, Zsoldos Béla, az újévi koncert műsorvezetője pedig Liptai Claudia színművész volt.

A Budapesti Újévi Koncert fellépői voltak a Magyar Örökség-díjas Budapesti Kórus - vezetőjük: Pál Csilla, a Budapesti Lantos Kórus - művészeti vezető: Ponauer Péter, a Budapesti Primarius kórus - művészeti vezető: Nádasdi János, a Csiribiri Kölyökklub Kórusa - karnagy: Szűcs Magdaléna, az Elte Bartók Béla énekkar - művészeti vezetőjük Dr. Tóth Mária, a Csillagszemű Tánckar - vezetőjük: Tímár Sándorné, valamint a Hollandiából érkezett zenészek és a Stúdió 11.